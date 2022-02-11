У мечети в Афганистане произошел взрыв. Погибли как минимум 8 человек

Источник материала: ОНТ

В провинции Бадгис на северо-западе Афганистана рядом с мечетью произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на TOLOnews.

Взрыв произошел именно в тот момент, когда верующие покидали мечеть. Сообщается о 8 погибших и 20 пострадавших, однако их количество может расти.

Правящее в Афганистане радикальное движение «Талибан» подтвердило факт взрыва.

За прошлый год в Афганистане в результате терактов у мечетей погибли более 250 человек.

Фото: Pixabay

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