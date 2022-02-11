﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Когда нужно обязательно обратиться к врачу при «омикроне»?

11.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Когда нужно обязательно обратиться к врачу при «омикроне»?

Штамм «омикрон» – то, что сейчас на слуху. Но специалисты уверяют, что он отличается от других более легким течением болезни. Между ним и обычной простудой даже можно поставить знак равенства. Но всё-таки есть случаи, когда стоит насторожится и обратиться к врачу. Об этом рассказал главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома Святослав Вельгин. 



Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Штамм «омикрон» – то, что сейчас на слуху. Но специалисты уверяют, что он отличается от других более легким течением болезни. Между ним и обычной простудой даже...
 
Новости дня
Новости разные
 
Следователи осматривают место гибели рабочего в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by