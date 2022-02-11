Когда нужно обязательно обратиться к врачу при «омикроне»?

Источник материала: ОНТ

Штамм «омикрон» – то, что сейчас на слуху. Но специалисты уверяют, что он отличается от других более легким течением болезни. Между ним и обычной простудой даже можно поставить знак равенства. Но всё-таки есть случаи, когда стоит насторожится и обратиться к врачу. Об этом рассказал главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома Святослав Вельгин.









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