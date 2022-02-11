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Нужно ли регистрировать домашних питомцев? Важные нюансы, о которых вы могли не знать
Источник материала: ОНТ
Владельцы должны регистрировать своих питомцев, иначе – штраф. В одном помещении можно «прописать» не более двух. А если у квартиры несколько собственников – только одно домашнее животное на семью. Кстати, после регистрации владельцы будут уплачивать налог от трех десятых до полутора базовых величин. Всё это прописывается в извещении на оплату жилищно-коммунальных услуг.
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Владельцы должны регистрировать своих питомцев, иначе – штраф. В одном помещении можно «прописать» не более двух. А если у квартиры несколько собственников –...
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