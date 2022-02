Даже кофе! Четыре напитка, которые помогают избавиться от жира на животе

Источник материала: ОНТ

С помощью некоторых напитков, например, зеленого чая и кофе, можно избавиться от висцерального жира, сообщает Eat This, Not That.

В борьбе с лишними килограммами помогает зеленый чай. В нем есть биологически активные вещества растительного происхождения кофеин и катехины.

Несладкий черный чай также входит в этот перечень. Он содержит природные флавоноиды. Эти вещества помогают уменьшить объем висцерального жира.

Также диетологи рекомендуют кофе. Этот напиток подавляет аппетит за счет кофеина и способствует выделению организмом тепла, что увеличивает расход калорий.

Диетолог Сьюзан Боуерман Боуерман, в свою очередь, рекомендует пить протеиновые коктейли на основе сывороточного белка.

Фото: pexels









