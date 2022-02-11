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Даже кофе! Четыре напитка, которые помогают избавиться от жира на животе
Источник материала: ОНТ
С помощью некоторых напитков, например, зеленого чая и кофе, можно избавиться от висцерального жира,
В борьбе с лишними килограммами помогает зеленый чай. В нем есть биологически активные вещества растительного происхождения кофеин и катехины.
Несладкий черный чай также входит в этот перечень. Он содержит природные флавоноиды. Эти вещества помогают уменьшить объем висцерального жира.
Также диетологи рекомендуют кофе. Этот напиток подавляет аппетит за счет кофеина и способствует выделению организмом тепла, что увеличивает расход калорий.
Диетолог Сьюзан Боуерман Боуерман, в свою очередь, рекомендует пить протеиновые коктейли на основе сывороточного белка.
Фото: pexels
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С помощью некоторых напитков, например, зеленого чая и кофе, можно избавиться от висцерального жира, сообщает Eat This, Not That. В борьбе с лишними килограммами помогает...
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