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Егор Шарангович стал третьей звездой матча между «Нью-Джерси» и «Сент-Луисом»

11.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Егор Шарангович стал третьей звездой матча между «Нью-Джерси» и «Сент-Луисом»

В Национальной хоккейной лиге Егор Шарангович стал третьей звездой матча в игре «Нью-Джерси» и «Сент-Луиса». 

Команда белорусского форварда победила со счетом 7:4. Шарангович забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Белорус провел на площадке 16 минут 19 секунд, нанес три броска, совершил два перехвата и заработал «+1» по системе «плюс-минус». На счету белоруса теперь 21 очко в 42 поединках нынешнего сезона НХЛ.

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В Национальной хоккейной лиге Егор Шарангович стал третьей звездой матча в игре «Нью-Джерси» и «Сент-Луиса».  Команда белорусского форварда победила со счетом 7:4....
 
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