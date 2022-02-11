Егор Шарангович стал третьей звездой матча между «Нью-Джерси» и «Сент-Луисом»

Источник материала: ОНТ

В Национальной хоккейной лиге Егор Шарангович стал третьей звездой матча в игре «Нью-Джерси» и «Сент-Луиса».

Команда белорусского форварда победила со счетом 7:4. Шарангович забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Белорус провел на площадке 16 минут 19 секунд, нанес три броска, совершил два перехвата и заработал «+1» по системе «плюс-минус». На счету белоруса теперь 21 очко в 42 поединках нынешнего сезона НХЛ.

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