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В ВОЗ заявили, что человечество находится еще далеко от конца пандемии
Источник материала: ОНТ
Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что пандемия еще нескоро завершится, так как штаммы продолжат мутировать,
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Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что пандемия еще нескоро завершится, так как штаммы продолжат мутировать, передает ТАСС. Фото: depositphotos.com...
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