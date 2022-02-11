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В ВОЗ заявили, что человечество находится еще далеко от конца пандемии

11.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В ВОЗ заявили, что человечество находится еще далеко от конца пандемии

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что пандемия еще нескоро завершится, так как штаммы продолжат мутировать, передает ТАСС.

Фото: depositphotos.com

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Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что пандемия еще нескоро завершится, так как штаммы продолжат мутировать, передает ТАСС. Фото: depositphotos.com...
 
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