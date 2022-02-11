Российская сборная обыграла Данию в матче олимпийского хоккейного турнира

Источник материала: ОНТ

В Пекине на стадионе «Национальный» продолжается олимпийский хоккейный турнир.

Встреча группового этапа между сборными России и Дании завершилась победой российской команды со счётом 2:0. На 29-й минуте встречи шайбу забросил форвард Павел Карнаухов, ему ассистировали Дмитрий Воронков и Антон Слепышев. На последней минуте второй гол россиян в пустые ворота забил Кирилл Семёнов.

Напомним, в стартовом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова переиграли швейцарцев со счётом 1:0. В следующем поединке россияне сыграют с командой Чехии.

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