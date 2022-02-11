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«Пушистая истеричка»: пес решил, что хозяйка оставила его одного дома, и устроил «шоу». Посмотрите – вы будете хохотать!
Источник материала: ОНТ
В Сети стало популярным видео, на котором собака устроила истерику, решив, что хозяйка оставила ее одну.
На кадрах видно, как пес смотрит в окно, громко лает и подвывает. Так питомец показал, что скучает по своей хозяйке еще до ее ухода на работу.
«Пушистая истеричка», «Это видео сделало мой день», – отметили в комментариях.
Фото: pexels
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«Пушистая истеричка»: пес решил, что хозяйка оставила его одного дома, и устроил «шоу». Посмотрите – вы будете хохотать!
В Сети стало популярным видео, на котором собака устроила истерику, решив, что хозяйка оставила ее одну. На кадрах видно, как пес смотрит в окно, громко лает и...
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