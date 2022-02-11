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Водитель погиб в аварии в Жлобинском районе
Источник материала: ОНТ
Минивэн врезался в дерево в Жлобинском районе, водитель погиб на месте аварии,
ДТП произошло вечером 10 февраля на автодороге Бобовка – Городец. 43-летний водитель минивэна неправильно выбрал скорость и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
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Минивэн врезался в дерево в Жлобинском районе, водитель погиб на месте аварии, пишет БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома. ДТП произошло вечером 10...
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