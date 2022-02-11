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МЧС: в Минске на стройке человека засыпало грунтом
Источник материала: ОНТ
Спасатели работают на территории строительной площадки метрополитена по ул. Кижеватова,
Инцидент произошел возле строящейся станции «Неморшанский сад». На месте работают спасатели, медики и сотрудники Следственного комитета.
По предварительным данным, человека засыпало грунтом.
По последней информации, СК подтвердил смерть рабочего. По факту возбуждено уголовное дело за нарушение безопасности во время строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Фото: МЧС, ОНТ
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Спасатели работают на территории строительной площадки метрополитена по ул. Кижеватова, сообщили в МЧС. Инцидент произошел возле строящейся станции...
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