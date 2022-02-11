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Следователи осматривают место гибели рабочего в Минске

11.02.2022 16:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи осматривают место гибели рабочего в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Фиксируется следовая картина, допрашиваются свидетели, изымается техническая документация, назначены экспертные исследования.

По данным следствия, сегодня на строительном объекте (станция метро "Неморшанский сад") на улице Кижеватова в Минске при выполнении работ произошел обвал грунта. Под землей оказался рабочий. В результате произошедшего мужчина скончался.

На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.303 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Проводится расследование.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По данным следствия, сегодня на строительном объекте (станция метро "Неморшанский сад") на улице Кижеватова в Минске при выполнении работ произошел обвал грунта....
 
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