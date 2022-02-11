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Иностранец с криминальным прошлым предъявил пограничникам в "Берестовице" фальшивый паспорт

11.02.2022 16:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранец с криминальным прошлым предъявил пограничникам фальшивый паспорт. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпонгранкомитете.

Днем 9 февраля в пункте пропуска "Берестовица" пограничники выявили иностранного гражданина с поддельным документом. Мужчина направлялся из Польши в Беларусь с паспортом, бланк которого числился похищенным.

В ходе разбирательства гродненские пограничники установили, что иностранец ранее проживал в Беларуси, однако был депортирован из страны за причастность к организации нелегальной миграции.

За попытку нарушения государственной границы в отношении задержанного начат административный процесс. Ему грозит штраф до 100 базовых величин и депортация. На данный момент нарушитель находится в ИВС Гродненской пограничной группы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Днем 9 февраля в пункте пропуска "Берестовица" пограничники выявили иностранного гражданина с поддельным документом. Мужчина направлялся из Польши в Беларусь с...
 
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