Источник материала: БелТА

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали мужчину, который подозревается в разбрасывании шипов на дороге, сообщили БЕЛТА в МВД.

В минувшую субботу в областном центре у трех автомобилей скорой были пробиты колеса. На дороге рядом с подстанцией скорой медицинской помощи правоохранители обнаружили 11 металлических ежей, которые были изготовлены кустарным способом из гвоздей.

Сыщики установили подозреваемого. Им оказался местный житель.

На даче при помощи сварочного аппарата мужчина изготовил более 70 металлических конструкций. Затем разбросал их на дороге к подстанции в Советском районе областного центра.

По месту жительства и на даче фигуранта правоохранители обнаружили 37 готовых ежей и сварочный аппарат.

Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. Проверяется, причастен ли гомельчанин к аналогичным преступлениям.-0-