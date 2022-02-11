Прогноз погоды на выходные: солнечно и до +1°C

Источник материала: ОНТ

Несмотря на небольшое похолодание в выходные, температурный фон останется выше нормы, а февральское солнце подарит ощущение весны. Последний месяц зимы продолжит удерживать не по сезону теплые позиции и в начале следующей недели.

Предстоящей ночью и утром погоду будет определять атмосферный фронт и неустойчивая воздушная масса с Западной Европы, днем благодаря влиянию северо-западной периферии антициклона осадки маловероятны, облака поредеют, выглянет солнце, это увеличит суточные колебания температуры.

В субботу переменная облачность. Ночью на большей части страны, днем по юго-востоку – небольшой снег. Влажность от 40% по западу до 90% по востоку. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра, слабый гололед, по югу налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

Температура воздуха утром от 0°C в южных районах до -4°C мороза в северных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках от -2°C по северо-востоку до +1°C по западу. К вечеру – от 0°C по Гродненской области до -5°C по Могилевской.

В воскресенье Беларусь окажется на северной периферии обширного и погожего антициклона с центром над Украиной. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Влажность до 80%. Ветер юго-западный, южный умеренный, по северу днем порывистый. Температура ночью -3°C…-9°C, днем от -2°C по северо-востоку до +5°C по юго-западу. В начале недели погода существенно не изменится. А высокий температурный фон, да еще и в условиях солнечных окон, усилит ощущение весны. В День влюбленных погода подарит нам практически весеннюю погоду.

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