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Пенсионеры в Мадриде вышли протестовать в костюмах грабителей из популярного сериала
Источник материала: ОНТ
Необычный протест прошел в центре испанского Мадрида, на улицы вышли люди пенсионного возраста, на которых были костюмы грабителей из популярного сериала. Об этом
К акции присоединились несколько десятков местных пенсионеров. Таким образом пожилые люди пытались донести до властей, что пенсий не хватает для нормальной жизни – по их словам, выплат не хватает даже на еду. Многим из них приходится работать после выхода на пенсию, чтобы обеспечить свои минимальные нужды.
Пенсионеры надели костюмы грабителей банков из сериала «Бумажный дом».
Фото: кадр из сериала «Бумажный дом»
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Необычный протест прошел в центре испанского Мадрида, на улицы вышли люди пенсионного возраста, на которых были костюмы грабителей из популярного сериала. Об этом...
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