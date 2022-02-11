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Пенсионеры в Мадриде вышли протестовать в костюмах грабителей из популярного сериала

11.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пенсионеры в Мадриде вышли протестовать в костюмах грабителей из популярного сериала

Необычный протест прошел в центре испанского Мадрида, на улицы вышли люди пенсионного возраста, на которых были костюмы грабителей из популярного сериала. Об этом пишет ren.tv.

К акции присоединились несколько десятков местных пенсионеров. Таким образом пожилые люди пытались донести до властей, что пенсий не хватает для нормальной жизни – по их словам, выплат не хватает даже на еду. Многим из них приходится работать после выхода на пенсию, чтобы обеспечить свои минимальные нужды.

Пенсионеры надели костюмы грабителей банков из сериала «Бумажный дом».

Фото: кадр из сериала «Бумажный дом»

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Необычный протест прошел в центре испанского Мадрида, на улицы вышли люди пенсионного возраста, на которых были костюмы грабителей из популярного сериала. Об этом...
 
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