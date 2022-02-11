Финский лыжник Иво Нисканен завоевал золото в олимпийской гонке на 15 км

Источник материала: ОНТ

Сегодня также определился олимпийский чемпион в лыжной гонке на 15 километров с раздельным стартом.

Основная борьба ожидалась между финским спортсменом Иво Нисканеном и россиянином Александром Большуновым. Так оно и вышло. На финише «король» этой дисциплины Нисканен опередил своего соперника на 21 секунду. С бронзовой медалью норвежский лыжник Йоханес Клебо. Отметим, что белорус Александр Воронов на старт гонки не вышел. Еще один белорус Егор Шпунтов занял 68-е место.

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