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Финский лыжник Иво Нисканен завоевал золото в олимпийской гонке на 15 км
Источник материала: ОНТ
Сегодня также определился олимпийский чемпион в лыжной гонке на 15 километров с раздельным стартом.
Основная борьба ожидалась между финским спортсменом Иво Нисканеном и россиянином Александром Большуновым. Так оно и вышло. На финише «король» этой дисциплины Нисканен опередил своего соперника на 21 секунду. С бронзовой медалью норвежский лыжник Йоханес Клебо. Отметим, что белорус Александр Воронов на старт гонки не вышел. Еще один белорус Егор Шпунтов занял 68-е место.
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Сегодня также определился олимпийский чемпион в лыжной гонке на 15 километров с раздельным стартом. Основная борьба ожидалась между финским спортсменом Иво...
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