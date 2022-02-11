Делегация из Кубани встретилась с главами МАРТ и Минсельхозпрода

Источник материала: ОНТ

Новые точки сотрудничества и взаимовыгодные проекты. Продолжается визит делегации из Кубани в Беларусь.





Сегодня гости встретились с министрами сельского хозяйства и продовольствия, а также – антимонопольного регулирования и торговли. С главами ведомств обсуждали вопросы выхода на новые рынки и реализацию экспортно ориентированных проектов, которые будут выгодны и нашей стране, и Кубани.

Договорились и о поставках в российский регион наших продуктов. Партнеры нацелены на существенный рост товарооборота. В прошлом году он составил 350 миллионов долларов.

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