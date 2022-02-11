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Делегация из Кубани встретилась с главами МАРТ и Минсельхозпрода

11.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Делегация из Кубани встретилась с главами МАРТ и Минсельхозпрода

Новые точки сотрудничества и взаимовыгодные проекты. Продолжается визит делегации из Кубани в Беларусь. 


Сегодня гости встретились с министрами сельского хозяйства и продовольствия, а также – антимонопольного регулирования и торговли. С главами ведомств обсуждали вопросы выхода на новые рынки и реализацию экспортно ориентированных проектов, которые будут выгодны и нашей стране, и Кубани. 

Договорились и о поставках в российский регион наших продуктов. Партнеры нацелены на существенный рост товарооборота. В прошлом году он составил 350 миллионов долларов.  

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Новые точки сотрудничества и взаимовыгодные проекты. Продолжается визит делегации из Кубани в Беларусь.  Сегодня гости встретились с министрами сельского...
 
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