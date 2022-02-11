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Работник попал под завал на строящейся станции Минского метрополитена

11.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Работник попал под завал на строящейся станции Минского метрополитена

Следствие устанавливает обстоятельства гибели рабочего на строительстве одной из станций метро в Минске.

Человека засыпало грунтом. Это произошло во время работ. Оперативно прибыли спасатели. Мужчину откопали, но спасти его не удалось. Место сейчас оцеплено, фиксируется следовая картина, следователи допрашивают свидетелей. Детали сообщили в Следственном комитете. 

Это второе за день происшествие по линии метро. Утром сразу несколько расчетов МЧС прибыли на станцию Октябрьская по сигналу о задымлении. Людей эвакуировали, на работу многие добирались наземным транспортом. Станция была закрыта около часа.   

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Теги: Минск
 
 
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Следствие устанавливает обстоятельства гибели рабочего на строительстве одной из станций метро в Минске. Человека засыпало грунтом. Это произошло во время работ....
 
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