Работник попал под завал на строящейся станции Минского метрополитена

Источник материала: ОНТ

Следствие устанавливает обстоятельства гибели рабочего на строительстве одной из станций метро в Минске.

Человека засыпало грунтом. Это произошло во время работ. Оперативно прибыли спасатели. Мужчину откопали, но спасти его не удалось. Место сейчас оцеплено, фиксируется следовая картина, следователи допрашивают свидетелей. Детали сообщили в Следственном комитете.

Это второе за день происшествие по линии метро. Утром сразу несколько расчетов МЧС прибыли на станцию Октябрьская по сигналу о задымлении. Людей эвакуировали, на работу многие добирались наземным транспортом. Станция была закрыта около часа.

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