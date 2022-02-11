Банковский дайджест: роботы в банке, карты для блогеров, ФБР поймало мошенников миллиардеров

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НОВОСТИ ФИНРЫНКА БЕЛАРУСИ. Успехи онлайн-платформы Finstore банк «БелВЭБ»

Новости банков и финкомпаний:

Банковские роботы в банке «Дабрабыт» и новые успехи онлайн-платформы Finstore банк «БелВЭБ».

Банк Дабрабыт автоматизировал обработку процессов платежных требований клиентов на оплату комиссий с помощью решения Blue Prism.

на оплату комиссий с помощью решения Blue Prism. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитные рейтинги «Беларусбанка» на уровне В/В после обновления критериев присвоения рейтингов финансовым организациям. Прогноз изменения рейтингов сохранен как «Негативный».

на уровне В/В после обновления критериев присвоения рейтингов финансовым организациям. Прогноз изменения рейтингов сохранен как «Негативный». Более 55 млн. USD инвестиций привлечено через онлайн-платформу Finstore.by Банка БелВЭБ.

Новости финансового рынка:

Развитие финансового сектора Беларуси – доклад НБ РБ.

Обеспечение ценовой стабильности и развитие финансового сектора – итоги за 2021 год и задачи на 2022 год - Доклад первого заместителя Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь С.В. КАЛЕЧИЦА на расширенном заседании Правления.

БАНКИНГ vs COVID-19. Пандемия меняет покупательские привычки

Пандемия меняет покупательские привычки клиентов банков.

Пандемия изменила платежные предпочтения потребителей по всему миру, включая Россию. Глубинное региональное исследование международного платежного провайдера и эквайера ECOMMPAY отражает не только покупательские привычки жителей Прибалтики, но и дает детальный социально-экономический портрет потребителя , сложившийся в условиях пандемии.

ЦИФРОВОЙ БАНКИНГ И ФИНТЕХ. Новое исследование банковских трендов

Новое исследование банковских трендов от Accenture, семейный банкинг и как цифровые технологии меняют финансовое посредничество.

Шведский BNPL-гигант рассматривает варианты по привлечению новых средств в рамках раунда финансирования, который потенциально может принести 50–60 млрд долл. США. Klarna, которая сегодня является самым ценным стартапом в Европе, собирается привлечь суверенные и пенсионные фонды в качестве новых инвесторов.

в рамках раунда финансирования, который потенциально может принести 50–60 млрд долл. США. Klarna, которая сегодня является самым ценным стартапом в Европе, собирается привлечь суверенные и пенсионные фонды в качестве новых инвесторов. Финансовая группа «Финам» создаст финтех-экосистему . Новый проект «Финам Акселератор» будет направлен на поддержку финтех-стартапов российского и зарубежного происхождения.

. Новый проект «Финам Акселератор» будет направлен на поддержку финтех-стартапов российского и зарубежного происхождения. Accenture назвала топ-10 банковских трендов 2022 года .

. Приложения для семейного банкинга .

. Банкинг без банков ? Как цифровые технологии меняют финансовое посредничество.

ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ. Небанковские банкоматные сети

Оплата кольцами и брелоками, небанковские банкоматные сети и банковская карта бля блогеров и стримеров.

Система раздельных платежей Split Payments позволяет любому отправлять или запрашивать деньги через Facebook Pay , даже тем, кто не является друзьями на Facebook.

, даже тем, кто не является друзьями на Facebook. Как показал опрос Почта Банка , 32% россиян не задумывались или не знали об «умных» гаджетах (smart-часах, брелоках, браслетах, ремешках для часов, кольцах и пр.) для оплаты покупок.

, 32% россиян не задумывались или не знали об «умных» гаджетах (smart-часах, брелоках, браслетах, ремешках для часов, кольцах и пр.) для оплаты покупок. МТС Банк подключается к сервису бесконтактной оплаты ALIOTH l Pay . Держатели карт Mastercard МТС Банка могут совершать платежи «в одно касание» платёжным кольцом везде, где принимают к оплате бесконтактную технологию Mastercard.

. Держатели карт Mastercard МТС Банка могут совершать платежи «в одно касание» платёжным кольцом везде, где принимают к оплате бесконтактную технологию Mastercard. Московский кредитный банк (МКБ) расширил способы бесконтактной оплаты для владельцев банковских карт Visa брелоком ISBC Pay.

для владельцев банковских карт Visa брелоком ISBC Pay. Небанковские операторы банкоматных сетей переходят в наступление ?

? Apple анонсировал новую функцию Tap to Pay на iPhone . Tap to Pay на iPhone позволит компаниям беспрепятственно и безопасно принимать платежи Apple Pay, бесконтактные кредитные и дебетовые карты и другие цифровые кошельки, просто коснувшись iPhone.

. Tap to Pay на iPhone позволит компаниям беспрепятственно и безопасно принимать платежи Apple Pay, бесконтактные кредитные и дебетовые карты и другие цифровые кошельки, просто коснувшись iPhone. Система денежных переводов Western Union с 1 апреля 2022 года прекратит проводить операции внутри России . Такое решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке. Трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

. Такое решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке. Трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме. Международная финтех-компания destream запускает банковскую карту для стримеров , блогеров и контент-креаторов.

, блогеров и контент-креаторов. Сбер сделал возможным перевод денег на кошелек в Китай по номеру телефона . Чтобы отправить деньги, необходимо ввести номер телефона и ФИО получателя в СберБанк Онлайн. Перевод автоматически зачислится на найденный кошелёк в китайских юанях, а его стоимость составит 1%.

. Чтобы отправить деньги, необходимо ввести номер телефона и ФИО получателя в СберБанк Онлайн. Перевод автоматически зачислится на найденный кошелёк в китайских юанях, а его стоимость составит 1%. Российскому аналогу SWIFT недостает международных связей . Если санкции против России окажутся слишком жесткими, эта система не сможет без ограничений проводить трансграничные платежи

. Если санкции против России окажутся слишком жесткими, эта система не сможет без ограничений проводить трансграничные платежи 7 трудных дней Центральной Азии . Хронология и анализ. Прошел ровно месяц с начала протестных событий в Казахстане, приведших к коллапсу национальной платежной системы.

ЭКОСИСТЕМЫ, МАРКЕТПЛЕЙСЫ, M&A. Рост числа подписчиков экосистем

Первый ипотечный кредит в метавселенной, рост числа подписчиков экосистем и ипотечный маркетплейс.

Продажа российского Хоум кредита откладывается . МТС, которая была ближе всех остальных претендентов, пока отказалась от покупки банка.

. МТС, которая была ближе всех остальных претендентов, пока отказалась от покупки банка. Банк ВТБ запускает новую онлайн-платформу «Мой авто» . Она создана для решения всех проблем, связанных с приобретением и обслуживанием автомобиля. С помощью нового сервиса клиенты смогут решить вопросы с покупкой автомобиля за свой счет или в кредит, оплатить налоги, штрафы и парковки, пополнить счетов ранспондеров, а также оформить подписку.

. Она создана для решения всех проблем, связанных с приобретением и обслуживанием автомобиля. С помощью нового сервиса клиенты смогут решить вопросы с покупкой автомобиля за свой счет или в кредит, оплатить налоги, штрафы и парковки, пополнить счетов ранспондеров, а также оформить подписку. Новые владельцы: кто и как покупал банки в Украине и мире .

. Компания TerraZero выдала первый ипотечный кредит в метавселенной .

. К 2030 году у экосистем в России будет 55 миллионов подписчиков. Крупные компании готовы терпеть убыточность подписок ради роста клиентской базы .

. Сервис по продаже и аренде недвижимости ЦИАН в конце 2021 года подал заявку в ЦБ на включение одной из компаний в реестр операторов финансовых платформ .

КРИПТОЭКОНОМИКА. Проект закона о регулировании биткоина в РФ

Проект закона о регулировании биткоин-рынка в РФ, цифровая валюта Казахстана и крипто-карта Binance на Украине.

Законопроекта по регулированию биткоин-рынка РФ уже готов в черновом варианте. Документ базируется на предложенной Минфином концепции с учетом требований участников рынка.

уже готов в черновом варианте. Документ базируется на предложенной Минфином концепции с учетом требований участников рынка. Минфин предлагает разрешить нерезидентам доступ к покупке криптовалюты через криптовалютные биржи , зарегистрированные в РФ. В том случае, если предложения финансового регулятора примут в правительстве, иностранцы смогут приобретать криптоактивы как на вновь регистрируемых российских криптобиржах, так и на уже существующих иностранных (если они пройдут «приземление» в РФ).

, зарегистрированные в РФ. В том случае, если предложения финансового регулятора примут в правительстве, иностранцы смогут приобретать криптоактивы как на вновь регистрируемых российских криптобиржах, так и на уже существующих иностранных (если они пройдут «приземление» в РФ). Правительство РФ утвердило Концепцию законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют . Оборот этих финансовых активов будет регулироваться государством с жёсткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов.

. Оборот этих финансовых активов будет регулироваться государством с жёсткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов. Цифровой юань провалился ? Участники Олимпиады в Пекине платят обычными картами.

? Участники Олимпиады в Пекине платят обычными картами. В Казахстане завершилась разработка прототипа платформы цифрового тенге . Об этом 7 февраля 2022 года рассказал председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов на расширенном заседании правительства республики. По его словам, в течение 2022 года будет выработано итоговое решение по модели внедрения цифрового тенге с оценкой выгод и издержек.

. Об этом 7 февраля 2022 года рассказал председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов на расширенном заседании правительства республики. По его словам, в течение 2022 года будет выработано итоговое решение по модели внедрения цифрового тенге с оценкой выгод и издержек. Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance готовится запустить платежную карту в Украине. Binance планирует выпустить карту с балансом в криптовалютах и автоматической конвертацией во время платежей. Биржа нацелена занять весомую часть рынка Украины.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И BIGDATA. Умное управление наличными

Уникальный голос для финансового ассистента ВТБ и умное управление наличными.

ВТБ и Yandex.Cloud разработали уникальный голос для финансового ассистента .

. Как искусственный интеллект и оптимизация помогают управлять наличными .

ИДЕНТИФИКАЦИЯ. Кредит по слепку лица

Кредит по слепку лица и проект о единой биометрической системе РФ.

Нацсовет финрынка предлагает ЦБ предоставить банкам право открывать счета , оформлять вклады и выдавать кредиты новым клиентам с помощью слепков лица и голоса из ЕБС.

, оформлять вклады и выдавать кредиты новым клиентам с помощью слепков лица и голоса из ЕБС. Минцифры РФ опубликовало для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект положения о единой биометрической системе (ЕБС) .

. ЦБ РФ направил банкам и другим финансовым организациям письмо, в котором заявил о недопустимости использования телефонных звонков вместо подписи при заключении кредитных договоров.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КРИМИНАЛ. Арест ФБР похитителя биткоинов

Новый сервис ЦБ РФ по выявлению истинных собственников банков, Сбер проводит санкционные ученья, арест ФБР похитителя биткоинов и блокировка сайтов по продаже данных банковских карт.

Граждане смогут направлять в Банк России информацию о теневых контролирующих лицах финансовых организаций. Сервис ЦБ поможет выявить скрытых собственников финансовых организаций .

. Согласно исследованию Райффайзен Банка , треть россиян в экстренной ситуации готова передать кому-либо секретные данные банковской карты или реквизиты для входа в онлайн-банк.





ЦБ планирует усиление контроля за операциями физлиц . Банки должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать клиентские транзакции.

. Банки должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать клиентские транзакции. ЦБ РФ предложил возвращать клиентам банка всю похищенную мошенниками сумму , если банк не учел рекомендации ЦБ РФ.

, если банк не учел рекомендации ЦБ РФ. Мошенники стали красть деньги у россиян с помощью QR-кодов , в которых зашита информация о счете клиента.

, в которых зашита информация о счете клиента. На прошлой неделе «Сбер» провел учения, где моделировалось отключение IT-инфраструктуры банка от поддержки иностранных поставщиков софта , таких как Microsoft, Oracle, Intel, Nvidia, VMware и SAP. Это произошло на фоне сообщений о возможных санкциях со стороны американских производителей по поставкам в Россию новой электроники и поддержке существующей.

, таких как Microsoft, Oracle, Intel, Nvidia, VMware и SAP. Это произошло на фоне сообщений о возможных санкциях со стороны американских производителей по поставкам в Россию новой электроники и поддержке существующей. ФБР арестовало россиянина с супругой за украденные с Bitfinex биткоины на сумму $4,5 млрд .

. МВД России в феврале заблокировало три крупнейших мошеннических сайта по продаже данных банковских карт . За все время работы ресурсов на них продавались данные о более чем 113 млн карт, а общая стоимость превышала $654,9 млн.

. За все время работы ресурсов на них продавались данные о более чем 113 млн карт, а общая стоимость превышала $654,9 млн. Российским банкам и властям не удается найти управу на телефонных мошенников . Изменение закона не помогло уменьшить число звонков от псевдобанкиров.

ПРОЧЕЕ

Рекордный рост клиентской базы Озон-банка, 4-х дневная рабочая неделя в Совкомбанке и ESG-рейтинг корпоративных клиентов Сбера.

Озон-банк за два месяца привлек около 1 млн частных клиентов . Эксперты прогнозируют, что к концу текущего года количество частных клиентов Озон-банка увеличится до 7 млн.

. Эксперты прогнозируют, что к концу текущего года количество частных клиентов Озон-банка увеличится до 7 млн. Сбербанк формирует ESG-рейтинг корпоративных клиентов. В Сбере считают, что переход к ESG-модели отвечает основным вызовам современного мира .

. С января 2022 года Совкомбанк перевел часть своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю . Пока такой формат работы экспериментальный, и он проводится среди сотрудников, работающих удаленно в бэк-офисе банка, а также дочерней компании «Совкомбанк Технологии».

. Пока такой формат работы экспериментальный, и он проводится среди сотрудников, работающих удаленно в бэк-офисе банка, а также дочерней компании «Совкомбанк Технологии». Аналитики банка «Ренессанс Кредит», пришли к выводу, что средний возраст потребителя банковских продуктов год от года снижается .

. Согласно отчёту Banking 500 2022 международной консалтинговой компании Brand Finance, Сбер занял третье место по показателю «Сила бренда» (Brand Strength Index, BSI) , набрав 92,3 пункта из 100 возможных. Также Сбер получил наивысший рейтинг ААА+.

, набрав 92,3 пункта из 100 возможных. Также Сбер получил наивысший рейтинг ААА+. Fitch ждет новых российских банков в санкционном списке . Запрет платежей в валюте, отключение от SWIFT, как и военный конфликт с Украиной, по мнению агентства, маловероятный сценарий.

. Запрет платежей в валюте, отключение от SWIFT, как и военный конфликт с Украиной, по мнению агентства, маловероятный сценарий. Raiffeisen сделал резерв на случай новых санкций против России. Потенциальные санкции могут затронуть компании и банки , на которые приходится 9% активов RBI в России.

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