Белорусскому рублю пока ничего не угрожает, но грядет период высоких цен на все. Мнение

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Фото носит иллюстративный характер, источник: Дария Пискун

Наступает время высоких цен на все

Почему действия правительства и Нацбанка по снижению инфляции пока не приносят результата и январь начался с довольно бурного роста цен на 1,5%?

– Действительно, пока год начался с внушительных цифр по инфляции. И если идти со скоростью 1,5% в месяц, то даже прошлогодние 10% покажутся скромной цифрой. Однако, стоит отметить несколько важных факторов, которые повлияли на рост цен. Первый фактор – это традиционное в начале каждого года повышение тарифов на госуслуги, включая услуги ЖКХ и другие административные услуги. Второй фактор – сезонный рост цен на продукты питания плюс контрсанкции, которые сильно сократили поставки импортного продовольствия на белорусский рынок, что и вызвало рост цен. И третий фактор – мировой рост цен по довольно широкому спектру товаров. Например, в США сейчас фантастически высокая инфляция в 7,5%.



Если тенденция роста цен в мире сохранится, то белорусская экономика продолжит страдать от импорта инфляции и двузначные показатели по 2022-му году станут практически неизбежными. Пока мы движемся по треку высокой инфляции, не видно ни замедлений, ни смены мирового тренда роста цен. Отмечу также, что высокая инфляция в США уже перестала быть локализованной и касается очень многих товаров, цены на которые взлетели на мировых рынках.

Ставки по кредитам и депозитам вырастут

Исследование Нацбанка по кредитованию показывает уверенный рост ставок по рублевым кредитам для юрлиц и выход на плато по кредитам для населения. Какую динамику можно ожидать в первом квартале этого года?

– Ставки по рублевым кредитам и депозитам тоже во многом зависят от инфляционных ожиданий. И они могли бы вырасти еще выше, если бы не избыток рублевой ликвидности, который образовался у белорусских банков. Но рано или поздно банкам все же придется повышать ставки и по депозитам, и по кредитам, чтобы успевать за растущими ценами.



Необходимо также обратить внимание на действия российского Центробанка, поднявшего ключевую ставку до 9,5%.

Учитывая условия, в которых находится белорусская экономика и то, что Нацбанк последний раз ставку рефинансирования менял в июле прошлого года, стоит ожидать ее повышения.

В некоторых сценариях Центробанк РФ готовится поднимать ставки вплоть до 11%. Следом придется действовать и Нацбанку Беларуси. Другое дело, что наша ставка рефинансирования пока продолжает играть не такую серьезную роль в регулировании денежного рынка, как РВСР (расчетная величина стандартного риска – прим. Myfin.by).

Валюты в стране с избытком

Последняя статистика по внутреннему валютному рынку показывает, что население, бизнес и нерезиденты выступают чистыми продавцами валюты. Означает ли это, что белорусский рубль находится в безопасности и ему ничего не угрожает?

– Избыток валюты на внутреннем рынке связан с продолжающимся «экспортным чудом»: от растущего экспорта в страну уже достаточно долго поступает серьезный валютный поток. И даже самый осторожный игрок на белорусском рынке – население – видит стабильность курса белорусского рубля, спокойно сдает валюту. Заметьте, что даже при январском резком скачке курса российского рубля, белорусский рубль практически не отреагировал на это.

Если ничего экстраординарного до конца месяца не произойдет, белорусскому рублю ничего не угрожает: экспортный бум продолжается, валюта поступает.

Под серьезными шоками я имею в виду какой-то явный эффект от санкций, который приведет к изменениям во внешней торговле. Более того, если вынести за скобки эффект санкций, который пока до конца не ясен, то все сигналы показывают положительные тенденции во внешней торговле.



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