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В канализации Нью-Йорка найден новый штамм COVID-19

11.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В канализации Нью-Йорка найден новый штамм COVID-19

Ученые из университета штата Миссури нашли ранее не изученный штамм COVID-19 в канализации Нью-Йорка.

По словам специалистов, обнаруженный штамм имеет схожие черты с «омикроном», пишет Nature Communications. Эксперты предполагают, что он появился в ходе конвергентной эволюции COVID-19.

Степень заразности обнаруженного штамма ученые пока не определили. Также пока официально не установлено наличие этого штамма у людей в базах данных мутаций. Вместе с тем, так как штамм похож на «омикрон», ученые не исключают его повышенной патогенности.

Не исключено, что появлению новой мутации вируса могли способствовать грызуны, живущие в канализации.

Фото: pixabay

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Ученые из университета штата Миссури нашли ранее не изученный штамм COVID-19 в канализации Нью-Йорка. По словам специалистов, обнаруженный штамм имеет схожие черты с...
 
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