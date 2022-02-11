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В канализации Нью-Йорка найден новый штамм COVID-19
Источник материала: ОНТ
Ученые из университета штата Миссури нашли ранее не изученный штамм COVID-19 в канализации Нью-Йорка.
По словам специалистов, обнаруженный штамм имеет схожие черты с «омикроном»,
Степень заразности обнаруженного штамма ученые пока не определили. Также пока официально не установлено наличие этого штамма у людей в базах данных мутаций. Вместе с тем, так как штамм похож на «омикрон», ученые не исключают его повышенной патогенности.
Не исключено, что появлению новой мутации вируса могли способствовать грызуны, живущие в канализации.
Фото: pixabay
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Ученые из университета штата Миссури нашли ранее не изученный штамм COVID-19 в канализации Нью-Йорка. По словам специалистов, обнаруженный штамм имеет схожие черты с...
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