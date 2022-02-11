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Пять уголовных дел возбуждено по фактам воспрепятствования праву на участие в референдуме

11.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пять уголовных дел возбуждено по фактам воспрепятствования праву на участие в референдуме

Когда предупреждения о быстром пресечении провокаций не услышали. По фактам воспрепятствования праву на участие в референдуме возбуждено уже 5 уголовных дел.

Так, задержана группа минчан, которая наносила протестные надписи в общественных местах. Кроме того, они повредили баннеры с изображением милиционеров и военнослужащих, сожгли государственный флаг. Свои действия снимали на видео, а ролики размещали в интернете. Возраст фигурантов от 30 до 60 лет, все безработные, состоявшие в экстремистских Telegram-каналах и районных чатах.

Фигурантом дела стала и воспитатель детского сада из Минска. Действуя по предварительному сговору с другими людьми, она изготовила листовки, содержащие заранее подготовленный текст о нарушениях при проведении будущего референдума. Каждому такому факту будет даваться принципиальная оценка с незамедлительным принятием соответствующих процессуальных решений.

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Теги: Минск
 
 
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Когда предупреждения о быстром пресечении провокаций не услышали. По фактам воспрепятствования праву на участие в референдуме возбуждено уже 5 уголовных дел. Так,...
 
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