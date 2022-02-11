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В Минске под колеса иномарки попала девушка

11.02.2022 19:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под колеса иномарки в Минске попала 23-летняя девушка. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Сегодня утром примерно в 7.40 33-летний водитель, управляя автомобилем "БМВ", двигался по Долгиновскому тракту со стороны МКАД в направлении улицы Будславской. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход, он не уступил дорогу 23-летней девушке и совершил на нее наезд. В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована.

На данный момент сотрудниками отдела ГАИ Центрального РУВД Минска проводится дополнительная проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водителю необходимо снизить скорость и уступить дорогу пешеходам. Также пешеход перед началом пересечения проезжей части по пешеходному переходу обязан убедиться, что выход на проезжую часть дороги безопасен. Для этого он должен остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители его заметили и успели остановить транспортные средства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром примерно в 7.40 33-летний водитель, управляя автомобилем "БМВ", двигался по Долгиновскому тракту со стороны МКАД в направлении улицы Будславской....
 
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