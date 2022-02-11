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Переработка отходов, газификация и эффективное теплоснабжение: в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства обсудили первостепенные задачи
Источник материала: ОНТ
Повысить качество услуг, не допустить резкого роста цен и продолжить модернизацию. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства обсудили первостепенные задачи по развитию отрасли.
«Комфортное жилье и благоприятная среда». Эта госпрограмма – дорожная карта ведомства, а потому в нынешнем году продолжается работа по всем ключевым направлениям. Доступность услуг, благоустройство, ремонт жилья, чистая вода, эффективное теплоснабжение, газификация населенных пунктов, переработка твердых бытовых отходов. Активнее будут внедрять в сферу ЖКХ и новые технологии, что уже позволило снизить затраты и, как следствие, замедлить рост тарифов на услуги.
В ведомстве также подвели итоги работы за прошлый год, отметив что он в целом был успешным. В стране отремонтировано почти 3,5 миллиона квадратных метров жилья – это самый высокий показатель за последние годы. Модернизирована тысяча километров тепловых и водных сетей. Снизилось и количество жалоб на работу ЖКХ, и это уже стало трендом.
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Переработка отходов, газификация и эффективное теплоснабжение: в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства обсудили первостепенные задачи
Повысить качество услуг, не допустить резкого роста цен и продолжить модернизацию. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства обсудили первостепенные задачи...
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