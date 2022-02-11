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«Надо было спасти хотя бы сестер». Подробности жуткой ночи, когда подросток спас двух детей во время пожара
Источник материала: ОНТ
Случай, который одновременно и шокирует, и восхищает. В Малоритском районе подросток вынес из горящего дома двух младших сестер. Рискуя собственной жизнью, говорит, не думал о себе.
Обугленные стены, выгоревший потолок и едкий запах гари с ветром разносится по улице. Наталья Шелег с ужасом вспоминают минувшую ночь и до сих пор не может отойти от шока. Когда все произошло, они с мужем были на работе, возвращаясь с ночной смены, услышала гул пожарных серен.
Все случилось с четырех до пяти утра, родителей не было дома, оба работают в хозяйстве животноводами, папа только ушел на смену, мама должна была вернуться. Дома 3-летняя Ева, 6-летняя Полина, за старшего – тринадцатилетний Богдан. Проснулись от звука пожарного извещателя. Дальше все как в тумане.
Изрезанные до локтей руки – следствие того, что Богдан пытался очистить от осколков выбитое окно, чтобы стекло не повредило девочек.
Пожарных вызвали соседи, через считанные минуты по адресу работали три пожарных расчета, к этому времени выгорел коридор, ванная, часть спальни.
В деревне новости расходятся быстро, к утру о случившемся в Мокранах знал весь район. Героизмом мальчика восхищаются не только родных и соседей
И таких примеров, когда еще по сути мальчишки оказываются настоящими героями, хвататет. Один из самых запоминающихся для всей Беларуси – поступок 12-тилетнего Ромы Когодовского. Прошлой весной он вынес из горящего дома своего маленького братика. Рома сильно пострадал сам. Ожоги тела – более 60%. Помимо этого, множество порезов от разбитого стекла. В Минск в больницу скорой помощи его доставили на вертолете. А дальше долгий путь к выздоровлению – более 20 операций. Ему пришлось буквально заново учиться ходить, говорить и писать. Из рук Александра Лукашенко Роман получил Орден «За личное мужество» во время экскурсии по Дворцу Независимости.
О героическом поступке Богдана тоже стало известно почти на всю страну – новость опубликовал Председатель Малоритского райисполкома на своей странице в соцсетях. У Михаила Баценко самого трое детей, вопрос помощи семье под его личным контролем. С восстановлением дома обещали помочь в хозяйстве, где работают оба родителя, а пока новенький ноутбук – в качестве поощрительного подарка герою.
Жизни детей ничего не угрожает, и все же первое время они будут под наблюдением врачей. Не считая сгоревшего дома, история с пожаром, можно сказать, закончилась благополучно. А ведь в ней столько «если бы», если бы пожарный извещатель не разбудил детей, если бы Богдан растерялся, а в школе не научили, как действовать при пожаре. Все могло быть иначе… После страшной ночи, Богдан решил – будет спасателем. Первый, досрочный, экзамен, говорят в МЧС, семиклассник уже сдал на отлично!
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«Надо было спасти хотя бы сестер». Подробности жуткой ночи, когда подросток спас двух детей во время пожара
Случай, который одновременно и шокирует, и восхищает. В Малоритском районе подросток вынес из горящего дома двух младших сестер. Рискуя собственной жизнью,...
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