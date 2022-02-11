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Лукашенко: Для людей важно, чтобы справедливым было наше судопроизводство
Источник материала: ОНТ
Повысить качество уголовного правосудия и полностью реализовать право граждан на судебное обжалование всех постановлений, включая решения Верховного суда. Такие задачи стоят при совершенствовании Уголовно-процессуального кодекса. Сегодня проект закона в этой сфере обсудили на совещании во Дворце Независимости.
Документ предполагает, что вместе с апелляцией у участников процесса появится возможность подавать и кассационную жалобу, это значит – проверить правильность процесса и решения судей можно будет и до, и после вступления приговора в силу. Более того – подвергнуть сомнению можно будет даже решения суда высшей инстанции.
Александр Лукашенко подчеркнул сегодня: судебные решения имеют серьезные последствия. Поэтому важно максимально исключить здесь всякую вероятность ошибки.
Каждый пятый судебный приговор в Беларуси обжалуют, однако в уголовной практике так было не всегда. Только десять лет назад в отношении таких дел стали доступны отдельные элементы апелляции, спустя еще несколько лет этот механизм заработал полноценно. Глава Верховного суда сегодня констатирует – формирование института апелляции в уголовном процессе завершено. Однако это не значит, что существующая система совершенна.
Право на обжалование решений суда и его постановлений белорусам гарантирует Конституция. И новый законопроект как раз предполагает, что механизмов воспользоваться этим правом станет больше.
«Не ошибается» – так говорят про тех, кто ничего не делает, ведь пресловутый человеческий фактор может сработать у каждого. Даже если речь об опытном судье или прокуроре – от ошибок нет страховки, но ценой им человеческие судьбы.
Однако в 2016-м именно ей на смену и ввели апелляцию. Спустя время специалисты заключили: одно другого не исключает. Если разобраться в деталях.
Именно благодаря апелляции в Беларуси резко сократилось количество повторных судебных заседаний. В прошлом году из 7,5 тысяч дел, рассмотренных в апелляционном порядке, на новое слушание в районные суды направили только 45. Если кто-то из участников процесса недоволен и этой проверкой, дело могут пересматривать вплоть до Верховного суда. Но не выше. Во всяком случае, пока.
Разработчики законопроекта предлагают механизм, при котором для этой новой инстанции Верховному суду не потребуется ни дополнительных средств, ни даже каких-то структурных преобразований. Однако президент видит в этом не только плюсы, ведь судьи те же.
По такому принципу сложилась практика и в некоторых странах СНГ, однако Президент настоял, чтобы Беларусь и здесь пошла своим путем, учитывая не столько успехи, сколько ошибки других.
Законопроект также предлагает отказаться от областных судов и судебных коллегий в качестве надзорных структур. Эти полномочия останутся только у Верховного суда. А это гарантирует одинаково высокие стандарты качества при рассмотрении всех дел.
Предложенные новшества – это не белорусские ноу-хау. Разработчики законопроекта синхронизируют судебные процедуры со странами постсоветского пространства. У нас к тому же есть и собственный положительный опыт – экономические суды в Беларуси уже 10 лет работают по тем же принципам, которые сейчас предлагают внести в уголовно-процессуальный кодекс. Впрочем, эксперты отмечают, что вслед за уголовным правосудием к единым стандартам следует приводить и гражданское. Соответствующий проект закона уже готов и находится на рассмотрении в Администрации Президента.
Фото: БЕЛТА
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Повысить качество уголовного правосудия и полностью реализовать право граждан на судебное обжалование всех постановлений, включая решения Верховного суда. Такие...
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