Лукашенко: Для людей важно, чтобы справедливым было наше судопроизводство

Источник материала: ОНТ

Повысить качество уголовного правосудия и полностью реализовать право граждан на судебное обжалование всех постановлений, включая решения Верховного суда. Такие задачи стоят при совершенствовании Уголовно-процессуального кодекса. Сегодня проект закона в этой сфере обсудили на совещании во Дворце Независимости.

Документ предполагает, что вместе с апелляцией у участников процесса появится возможность подавать и кассационную жалобу, это значит – проверить правильность процесса и решения судей можно будет и до, и после вступления приговора в силу. Более того – подвергнуть сомнению можно будет даже решения суда высшей инстанции.

Александр Лукашенко подчеркнул сегодня: судебные решения имеют серьезные последствия. Поэтому важно максимально исключить здесь всякую вероятность ошибки.

Каждый пятый судебный приговор в Беларуси обжалуют, однако в уголовной практике так было не всегда. Только десять лет назад в отношении таких дел стали доступны отдельные элементы апелляции, спустя еще несколько лет этот механизм заработал полноценно. Глава Верховного суда сегодня констатирует – формирование института апелляции в уголовном процессе завершено. Однако это не значит, что существующая система совершенна.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Две стороны: кто-то доволен судебным решением, кто-то нет. Бывает, обе стороны недовольны. Но чаще одна довольна, другая – нет. И недовольная сторона хотела бы обжаловать решение суда. Система в Беларуси существует, но мы признали то, что ее надо усовершенствовать с пользой для людей».

Право на обжалование решений суда и его постановлений белорусам гарантирует Конституция. И новый законопроект как раз предполагает, что механизмов воспользоваться этим правом станет больше.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «В моей жизни был период больше трех лет, когда мне пришлось, работая заместителем завода стройматериалов, столкнуться с осужденными, при том по самым таким серьезным статьям. И я много имел контактов и разговоров с этими людьми. Ну, одно говорили: "Мы не виноваты, мы это не делали". Все. И вот с тех пор у меня осталось чувство справедливости. Безусловно, талантливые люди есть, суперталантливые, все могут делать. Ну, а может быть действительно допускали ошибки. Тогда и теперь. Поэтому для людей важно, для их родственников, чтобы справедливым было наше судопроизводство».

«Не ошибается» – так говорят про тех, кто ничего не делает, ведь пресловутый человеческий фактор может сработать у каждого. Даже если речь об опытном судье или прокуроре – от ошибок нет страховки, но ценой им человеческие судьбы.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Возможность исправить такие ошибки должна быть безусловно гарантирована. Если человек недоволен, он имеет право обратиться с жалобой. И в 2019 году мы решили, что усовершенствуем этот порядок. В конце прошлого года Верховный суд представил соответствующий проект закона. С одной стороны, данный проект предусматривает оптимизацию существующего порядка пересмотра судебных решений, чтобы не было лишних волокиты, бюрократии и заорганизованности. С другой стороны, предлагается ввести дополнительную стадию судопроизводства – кассационную».

Однако в 2016-м именно ей на смену и ввели апелляцию. Спустя время специалисты заключили: одно другого не исключает. Если разобраться в деталях.

Именно благодаря апелляции в Беларуси резко сократилось количество повторных судебных заседаний. В прошлом году из 7,5 тысяч дел, рассмотренных в апелляционном порядке, на новое слушание в районные суды направили только 45. Если кто-то из участников процесса недоволен и этой проверкой, дело могут пересматривать вплоть до Верховного суда. Но не выше. Во всяком случае, пока.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси: «Институт апелляции получил уже полное право в нашем судопроизводстве. Он полностью реализован и сейчас стоит вопрос, чтобы распространить это на решения Верховного суда, которые до настоящего времени являются окончательными и не подлежат апелляционному обжалованию, и вступают в законную силу немедленно».

Разработчики законопроекта предлагают механизм, при котором для этой новой инстанции Верховному суду не потребуется ни дополнительных средств, ни даже каких-то структурных преобразований. Однако президент видит в этом не только плюсы, ведь судьи те же.

По такому принципу сложилась практика и в некоторых странах СНГ, однако Президент настоял, чтобы Беларусь и здесь пошла своим путем, учитывая не столько успехи, сколько ошибки других.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси: «Здесь как раз возникла дискуссия о том, какой должна быть структура судебного органа, который может пересматривать решения Верховного суда в апелляционном порядке. Может быть, надо расширить состав этой коллегии, ввести туда еще представителей общественности. Об этом шла речь. А в целом проект получил одобрение Главы государства и после некоторой доработки может быть представлен в парламент».

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: «То есть мы сейчас будем думать над тем, каким образом, на каких этапах, в какой форме можно вовлечь честных, порядочных людей к тому, чтобы они тоже принимали наряду с судьями участие в оценке законности принятых судом решений. Это серьезный шаг, серьезная новелла в обеспечении правосудия и законности».

Законопроект также предлагает отказаться от областных судов и судебных коллегий в качестве надзорных структур. Эти полномочия останутся только у Верховного суда. А это гарантирует одинаково высокие стандарты качества при рассмотрении всех дел.

Предложенные новшества – это не белорусские ноу-хау. Разработчики законопроекта синхронизируют судебные процедуры со странами постсоветского пространства. У нас к тому же есть и собственный положительный опыт – экономические суды в Беларуси уже 10 лет работают по тем же принципам, которые сейчас предлагают внести в уголовно-процессуальный кодекс. Впрочем, эксперты отмечают, что вслед за уголовным правосудием к единым стандартам следует приводить и гражданское. Соответствующий проект закона уже готов и находится на рассмотрении в Администрации Президента.

Фото: БЕЛТА

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