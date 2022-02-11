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Кот нашел очень необычного друга и везде с ним ходит. Обязательно посмотрите, только сначала присядьте! (ВИДЕО)

11.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот нашел очень необычного друга и везде с ним ходит. Обязательно посмотрите, только сначала присядьте! (ВИДЕО)

Порой наши питомцы ведут себя очень странно. На видео попал кот, который выбрал себе необычного товарища и развеселил интернет.

На странице пользователя c ником robinapril22 в TikTok появилось видео, которое за короткое время набрало большое количество просмотров и понравилось любителям забавных историй с участием пушистиков.

На видеокадрах рыжий кот Оливер, по словам его хозяйки, живший ранее на улице, стал проявлять необычное внимание к контейнеру, таская его с собой.

Видео в TikTok «Оливер и его контейнер» просмотрели более 11 млн раз. История заставила комментаторов хохотать.

«У меня было три рыжих кота, и все они волшебные на голову», «Эмоциональная поддержка контейнера очень актуальна в 2022 году», «Все свое ношу с собой», «Не подвергай сомнению его любовь. Иногда ты просто находишь свою вторую половинку», – писали под видео.

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Порой наши питомцы ведут себя очень странно. На видео попал кот, который выбрал себе необычного товарища и развеселил интернет. На странице пользователя c ником...
 
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