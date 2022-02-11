Кот нашел очень необычного друга и везде с ним ходит. Обязательно посмотрите, только сначала присядьте! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Порой наши питомцы ведут себя очень странно. На видео попал кот, который выбрал себе необычного товарища и развеселил интернет.

На странице пользователя c ником robinapril22 в TikTok появилось видео, которое за короткое время набрало большое количество просмотров и понравилось любителям забавных историй с участием пушистиков.

На видеокадрах рыжий кот Оливер, по словам его хозяйки, живший ранее на улице, стал проявлять необычное внимание к контейнеру, таская его с собой.

Видео в TikTok «Оливер и его контейнер» просмотрели более 11 млн раз. История заставила комментаторов хохотать.

«У меня было три рыжих кота, и все они волшебные на голову», «Эмоциональная поддержка контейнера очень актуальна в 2022 году», «Все свое ношу с собой», «Не подвергай сомнению его любовь. Иногда ты просто находишь свою вторую половинку», – писали под видео.

Подписывайтесь на нас в Telegram