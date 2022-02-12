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Пес не хотел гулять и оттягивал момент, насколько мог. Только посмотрите на этого упрямца – лопнете со смеху! (ВИДЕО)

12.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пес не хотел гулять и оттягивал момент, насколько мог. Только посмотрите на этого упрямца – лопнете со смеху! (ВИДЕО)

Собаки зачастую очень любят гулять на улице, однако не все питомцы ценят абсолютно любую погоду. Например, пес на видео, который рассмешил весь интернет, всеми силами хотел отложить выход на улицу – хотя его даже для этого тепло одели.

Забавные видеокадры появились в TikTok, на странице пользователя sabi.k.k. Пес, который совершенно не жаждет гулять в холодную погоду, просто распластался по полу, и хозяйке ничего не оставалось делать, как тащить его за поводок. Благо, пол в доме для этого достаточно скользкий. При этом возвращение собакен рассматривает намного более позитивно и забегает в квартиру уже сам.

Комментаторов эта сцена изрядно насмешила, под видео набралось более 18,7 тысяч лайков. 

«Подозреваю, костюм не любит. У наших соседей так ложится и лежит», «Моем полы за недорого», «Может, он сегодня акула?? Выплывает на прогулку…», «Понедельник – на работу», – писали в комментариях.

Фото: pixabay

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Собаки зачастую очень любят гулять на улице, однако не все питомцы ценят абсолютно любую погоду. Например, пес на видео, который рассмешил весь интернет, всеми...
 
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