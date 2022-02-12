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Кардиолог раскритиковала лук и чеснок как способ укрепить иммунитет
Источник материала: ОНТ
Народная медицина зачастую неэффективна, когда речь идет об укреплении иммунитета. Такое мнение высказала кардиолог Анна Кореневич,
По словам эксперта, народные рецепты работают как эффект плацебо. Например, лук и чеснок, считает медик, не помогут в укреплении иммунитета, как и БАДы с гомеопатией.
По мнению Кореневич, действительно работающие способы укрепить иммунитет – хороший полноценный сон, правильное питание, положительные эмоции, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек.
Фото: pixabay
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Народная медицина зачастую неэффективна, когда речь идет об укреплении иммунитета. Такое мнение высказала кардиолог Анна Кореневич, пишет ФАН. По словам...
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