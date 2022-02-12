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Кардиолог раскритиковала лук и чеснок как способ укрепить иммунитет

12.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кардиолог раскритиковала лук и чеснок как способ укрепить иммунитет

Народная медицина зачастую неэффективна, когда речь идет об укреплении иммунитета. Такое мнение высказала кардиолог Анна Кореневич, пишет ФАН.

По словам эксперта, народные рецепты работают как эффект плацебо. Например, лук и чеснок, считает медик, не помогут в укреплении иммунитета, как и БАДы с гомеопатией.

По мнению Кореневич, действительно работающие способы укрепить иммунитет – хороший полноценный сон, правильное питание, положительные эмоции, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек.

Фото: pixabay

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Народная медицина зачастую неэффективна, когда речь идет об укреплении иммунитета. Такое мнение высказала кардиолог Анна Кореневич, пишет ФАН. По словам...
 
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