﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Медальный зачет Олимпийских игр возглавляет сборная Германии

12.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Медальный зачет Олимпийских игр возглавляет сборная Германии

После очередного соревновательного дня медальный зачет Олимпийских игр возглавляет сборная Германии.

У немецких спортсменов уже 7 золотых и 4 серебряные награды. На второй позиции – сборная Норвегии. Замыкает тройку сильнейших команда Нидерландов. На четвертом месте идут шведские спортсмены, входят в пятерку и австрийцы. Сборная Беларуси располагается на 21-й позиции.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После очередного соревновательного дня медальный зачет Олимпийских игр возглавляет сборная Германии. У немецких спортсменов уже 7 золотых и 4 серебряные награды....
 
Новости дня
Новости разные
 
NASA опубликовало первое изображение с телескопа "Джеймс Уэбб"
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by