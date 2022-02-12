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Медальный зачет Олимпийских игр возглавляет сборная Германии
Источник материала: ОНТ
После очередного соревновательного дня медальный зачет Олимпийских игр возглавляет сборная Германии.
У немецких спортсменов уже 7 золотых и 4 серебряные награды. На второй позиции – сборная Норвегии. Замыкает тройку сильнейших команда Нидерландов. На четвертом месте идут шведские спортсмены, входят в пятерку и австрийцы. Сборная Беларуси располагается на 21-й позиции.
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После очередного соревновательного дня медальный зачет Олимпийских игр возглавляет сборная Германии. У немецких спортсменов уже 7 золотых и 4 серебряные награды....
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