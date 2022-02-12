Источник материала: ОНТ

Стартовал финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба.

Традиционно соревнования проходят в «Раубичах». В первый день турнира состоялись спринтерские гонки в трех возрастных группах. В воскресенье пройдут смешанные эстафеты и новая дисциплина в программе «Снежного снайпера» – гонки с массовым стартом.

В этом сезоне на всех этапах соревнований выступили более 24 тысяч школьников. В финал прошли 168 участников.

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