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Стартовал финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер»
Источник материала: ОНТ
Стартовал финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба.
Традиционно соревнования проходят в «Раубичах». В первый день турнира состоялись спринтерские гонки в трех возрастных группах. В воскресенье пройдут смешанные эстафеты и новая дисциплина в программе «Снежного снайпера» – гонки с массовым стартом.
В этом сезоне на всех этапах соревнований выступили более 24 тысяч школьников. В финал прошли 168 участников.
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Стартовал финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер»
Стартовал финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба....
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