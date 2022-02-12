Минкульт: переноса «Ластка» – самой аутентичной из мемориальных усадеб Коласа – не будет

Источник материала: ОНТ

Перенести нельзя – точка! Оставить! Только так, а не иначе, правильно говорить о будущем самой аутентичной из усадеб Якуба Коласа на Столбцовщине. Сегодня Минкульт опроверг гуляющие в Сети слухи. Стоит побывать в Ластке, чтобы понять, почему этот уголок надо сберечь. Но прежде перечитайте поэму «Сымон-музыка».





«У Беларусі згіне памятная мясціна, звязаная з жыццём і творчасцю Якуба Коласа», «Радай пры Мінкультуры дазволены перанос будынка…» – фейк создан, комментаторы набежали. А факты не на столе. Обсуждение, действительно, было год назад. Старости теперь превращаются в новости.

Сергей Саракач, заместитель министра культуры Беларуси: «Совместно со специалистами принято однозначное решение сохранить данную усадьбу на ее первозданном месте. С этой целью будут выделены дополнительные средства, так как объект является историко-культурной ценностью 3 категории».

Хату «в гладкий угол» и сарай в 1885 году построил отец Коласа. Каждое сосновое бревнышко родное. «Поле, навокал лес, ды адна толькі сядзіба лесніка…» – все по классике на 2,5 мемориальных гектарах. И до этой фактически нетронутой красоты от Минска меньше ста километров.

Лирические шедевры «Новая зямля» и «Сымон-музыка», рассказ «Грушы-сапяжанкі» – песняр воздвиг памятник Ластку. И в мемуарах никогда не забывал. Ученые говорят, не будь этого светлого места, не было бы Якуба Коласа, которого сегодня все знают. «Ад гоману бароў, ад казак вечароў».

Самая аутентичная из 4 литераторских усадеб в Принеманском крае Минщины. Акинчицы, Альбуть и Смольня воссозданы по архивным материалам. Хотя виды Ластка разбирают на сувениры, ехать за своими незабываемыми кадрами туристы не спешат. Пока в прошлое закрыта дверь.

Ирина Матяс, директор Литературно-мемориального музея Якуба Коласа: «Перад тым, як аднаўляць экспазіцыю, трэба прывесці ў парадак саму сядзібу. І на гэты год запланавы бягучы рамонт агароджы, знешняга выгляду сядзібы. Даехаць складана. Спадзяемся на сумесные намаганні і Стаўбцоўскага раёна, і лясніцтва. І мы пракладзем дарогу да месца Якуба Коласа, якое павінна натхняць беларусаў».

К 140-летию народного песняра – конкурс с #люблюКоласа. Пишите посты в Сети, только не на уровне «одна бабка сказала» – «Наша спадчына… гіне…». Ласток – ценное место. Если перефразировать известного героя известного фильма: кто ж его перенесет? Он же памятник! Точка.

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