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Минкульт: переноса «Ластка» – самой аутентичной из мемориальных усадеб Коласа – не будет
Источник материала: ОНТ
Перенести нельзя – точка! Оставить! Только так, а не иначе, правильно говорить о будущем самой аутентичной из усадеб Якуба Коласа на Столбцовщине. Сегодня Минкульт опроверг гуляющие в Сети слухи. Стоит побывать в Ластке, чтобы понять, почему этот уголок надо сберечь. Но прежде перечитайте поэму «Сымон-музыка».
«У Беларусі згіне памятная мясціна, звязаная з жыццём і творчасцю Якуба Коласа», «Радай пры Мінкультуры дазволены перанос будынка…» – фейк создан, комментаторы набежали. А факты не на столе. Обсуждение, действительно, было год назад. Старости теперь превращаются в новости.
Хату «в гладкий угол» и сарай в 1885 году построил отец Коласа. Каждое сосновое бревнышко родное. «Поле, навокал лес, ды адна толькі сядзіба лесніка…» – все по классике на 2,5 мемориальных гектарах. И до этой фактически нетронутой красоты от Минска меньше ста километров.
Лирические шедевры «Новая зямля» и «Сымон-музыка», рассказ «Грушы-сапяжанкі» – песняр воздвиг памятник Ластку. И в мемуарах никогда не забывал. Ученые говорят, не будь этого светлого места, не было бы Якуба Коласа, которого сегодня все знают. «Ад гоману бароў, ад казак вечароў».
Самая аутентичная из 4 литераторских усадеб в Принеманском крае Минщины. Акинчицы, Альбуть и Смольня воссозданы по архивным материалам. Хотя виды Ластка разбирают на сувениры, ехать за своими незабываемыми кадрами туристы не спешат. Пока в прошлое закрыта дверь.
К 140-летию народного песняра – конкурс с #люблюКоласа. Пишите посты в Сети, только не на уровне «одна бабка сказала» – «Наша спадчына… гіне…». Ласток – ценное место. Если перефразировать известного героя известного фильма: кто ж его перенесет? Он же памятник! Точка.
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Перенести нельзя – точка! Оставить! Только так, а не иначе, правильно говорить о будущем самой аутентичной из усадеб Якуба Коласа на Столбцовщине. Сегодня Минкульт...
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