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Ну очень странно. Кот, который обожает хурму, прославился в Сети (ВИДЕО)

12.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ну очень странно. Кот, который обожает хурму, прославился в Сети (ВИДЕО)

Наши питомцы не всегда предсказуемы в плане питания. У кого-то хвостатый ест только покупной корм, а у кого-то пушистики имеют совершенно необычные вкусы. 

В TikTok появилось видео с котом, который обожает хурму. Едва хозяин предлагает ее питомцу, тот сразу принимается за продукт. По словам автора видео, хурма действует на котов, как алкоголь. Необычное видео просмотрели почти 5 млн раз.

«Не все коты едят хурму, моя любит огурцы свежие», «Маникюр у кота норм», «Хмм, а моя понюхала и не притронулись», – писали в комментариях.


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Наши питомцы не всегда предсказуемы в плане питания. У кого-то хвостатый ест только покупной корм, а у кого-то пушистики имеют совершенно необычные вкусы.  В TikTok...
 
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