Ну очень странно. Кот, который обожает хурму, прославился в Сети (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Наши питомцы не всегда предсказуемы в плане питания. У кого-то хвостатый ест только покупной корм, а у кого-то пушистики имеют совершенно необычные вкусы.

В TikTok появилось видео с котом, который обожает хурму. Едва хозяин предлагает ее питомцу, тот сразу принимается за продукт. По словам автора видео, хурма действует на котов, как алкоголь. Необычное видео просмотрели почти 5 млн раз.

«Не все коты едят хурму, моя любит огурцы свежие», «Маникюр у кота норм», «Хмм, а моя понюхала и не притронулись», – писали в комментариях.





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