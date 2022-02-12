Белорусские биатлонистки не завоевали наград в спринтерской гонке

Источник материала: ОНТ

Биатлонный спринт у женщин не порадовал белорусских болельщиков и не пополнил медальную копилку нашей сборной на Играх в Пекине.

Анна Сола допустила четыре промаха на двух огневых рубежах, показала высокую скорость, но в итоговом протоколе оказалась только 26-й. Динара Алимбекова претендовала на награду, но промахнулась последним выстрелом. У белоруски 15-й результат. Выиграла спринтерскую гонку норвежка Марта Ройселанд. Она была точна на огневых рубежах и показала высокую скорость на дистанции. На втором месте шведка Эльвира Эберг. Замкнула призовую тройку итальянка Доротея Вирер.

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