﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские биатлонистки не завоевали наград в спринтерской гонке

12.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусские биатлонистки не завоевали наград в спринтерской гонке

Биатлонный спринт у женщин не порадовал белорусских болельщиков и не пополнил медальную копилку нашей сборной на Играх в Пекине.

Анна Сола допустила четыре промаха на двух огневых рубежах, показала высокую скорость, но в итоговом протоколе оказалась только 26-й. Динара Алимбекова претендовала на награду, но промахнулась последним выстрелом. У белоруски 15-й результат. Выиграла спринтерскую гонку норвежка Марта Ройселанд. Она была точна на огневых рубежах и показала высокую скорость на дистанции. На втором месте шведка Эльвира Эберг. Замкнула призовую тройку итальянка Доротея Вирер.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Биатлонный спринт у женщин не порадовал белорусских болельщиков и не пополнил медальную копилку нашей сборной на Играх в Пекине. Анна Сола допустила четыре...
 
Новости дня
Новости разные
 
NASA опубликовало первое изображение с телескопа "Джеймс Уэбб"
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by