Источник материала: ОНТ

Преступления без срока давности и самые трагические страницы нашей истории. Факты о злодеяниях нацистов в оккупированном Гомеле представили на уникальной выставке.





Подлинные архивные документы и фотографии изобличают политику геноцида и достоверно рассказывают о нацистском терроре в отношении мирного населения и военнопленных. За период оккупации Гомель был разрушен почти на 80%, фашисты уничтожили десятки тысяч жителей. Вскоре после освобождения материалы о злодеяниях немецких карателей обрели статус архивных и музейных документов. Многие из них легли в основу уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: «Для справедливости, для исторической памяти очень важно, чтобы фамилии всех палачей были известны общественности. Некоторые из них еще живы, живут, и никто не понес из них наказание. Многие, а это десятки тысяч карателей, которые уничтожали наших людей, они благополучно проживали после войны и умерли в достатке, живут их предки. А люди должны знать их фамилии, должны знать имена и страны, откуда они сюда пришли. Они хотели уничтожить нас всех до одного, они считали, что имеют право распоряжаться жизнями нашими, им нужно было жизненное пространство и им нужно было, чтобы мы как нация исчезли с карты мира. По сути, сейчас происходит то же самое. Начиная с 2020 года, идет война, направленная на то, чтобы уничтожить нашу страну».

О зверствах гитлеровцев свидетельствуют акты Чрезвычайной государственной комиссии, воспоминания очевидцев, показания пособников фашистских преступников, а также вещественные доказательства с мест массовых захоронений. Напомним, один из последних «расстрельных» участков нацистов обнаружен недалеко от Гомеля в октябре. Ченковский лес оказался большой братской могилой – на поверхность подняли фрагменты около 300 человеческих тел. Это были мирные жители.

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