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Факты о злодеяниях нацистов в оккупированном Гомеле представили на уникальной выставке
Источник материала: ОНТ
Преступления без срока давности и самые трагические страницы нашей истории. Факты о злодеяниях нацистов в оккупированном Гомеле представили на уникальной выставке.
Подлинные архивные документы и фотографии изобличают политику геноцида и достоверно рассказывают о нацистском терроре в отношении мирного населения и военнопленных. За период оккупации Гомель был разрушен почти на 80%, фашисты уничтожили десятки тысяч жителей. Вскоре после освобождения материалы о злодеяниях немецких карателей обрели статус архивных и музейных документов. Многие из них легли в основу уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
О зверствах гитлеровцев свидетельствуют акты Чрезвычайной государственной комиссии, воспоминания очевидцев, показания пособников фашистских преступников, а также вещественные доказательства с мест массовых захоронений. Напомним, один из последних «расстрельных» участков нацистов обнаружен недалеко от Гомеля в октябре. Ченковский лес оказался большой братской могилой – на поверхность подняли фрагменты около 300 человеческих тел. Это были мирные жители.
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Преступления без срока давности и самые трагические страницы нашей истории. Факты о злодеяниях нацистов в оккупированном Гомеле представили на уникальной...
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