COVID-19: как медики борются с самым заразным штаммом «омикрон»

Источник материала: ОНТ

Новая волна и новые страхи. Самый заразный из штаммов ковида ежедневно обновляет антирекорды. Больницы вновь перепрофилируют отделения под «красные зоны». Студенты-медики помогают работать с пациентами.





В Минздраве ситуацию называют контролируемой, в стране достаточно сил и средств для борьбы с пандемией. Есть запасы кислорода, аппаратов ИВЛ, мест в больницах. Хотя на деструктивных сайтах и пишут про дефицит коек и кислорода.

Руслан Зотов на больничной койке в красной зоне уже 4-е сутки. Мужчина впервые столкнулся с ковидом лично и до последнего не торопился к медикам. Но боли в мышцах и температура стали последними аргументами.

Обошлось без кислорода. Но таких, как Руслан Зотов, в палатах 6-й больницы десятки. Заразный вирус бьет и по молодым, и по тем, кто постарше. Пациентов действительно много, но все далеко не так, как пишут в интернете.

Мария Журович, заведующая пульмонологическим отделением №2 6-й городской клинической больницы г. Минска: «Отделения заполнены, но, как видите, коридор у нас пустой. Постоянно мы работаем, чтобы был резерв коек в любое время суток и в любые дни».

Абсолютное большинство – пациенты с новым штаммом «омикрон». Есть и вакцинированные, но это редкие случаи. Симптоматика и истории болезни у госпитализированных схожи.

Игорь Ялонецкий, заместитель главного врача 6-й городской клинической больницы г. Минска: «Есть вакцинированные пациенты, и они вакцинированы разными вакцинами, есть и западными. Вакцинированные пациенты болеют легче. Они реже нуждаются в кислороде и в реанимацию из них попадают единицы».

Тысячи новых случаев заражения. Минздрав каждый день приводит статистику. Сегодня более 8 тысяч заболевших, в то время как при «дельта»-штамме не было и двух тысяч. Но это еще не пик заболеваемости, а лишь подъем. Пока основной удар на себя приняли поликлиники, но больницы готовы к форс-мажорам.

Игорь Ялонецкий, заместитель главного врача 6-й городской клинической больницы г. Минска: «Еще до начала волны "омикрона" установлен новый газификатор на 5 тонн и удвоилась кислородная генерация нашей клиники. На данный момент мы имеем небольшой расход, уверены, что нам хватит для оказания помощи пациентов».

Риски исключают и в других больницах. Во второй столичной сегодня под красную зону открыли сразу несколько отделений. Только в хирургическом – 40 коек, в палатах есть кислородные точки и все необходимое для лечения пациентов с ковид-инфекцией. Перепрофилировались за сутки.

Чем стремительнее растет число заражений, тем выше нагрузка на медперсонал. Особенно на амбулаторное звено. В этой ситуации необходимы дополнительные силы. В Витебской области – значительный рост заболевших ковидом среди детей. Помогают врачам студенты. Для информационной поддержки в Витебске открылся кол-центр. Предприятия дополнительно выделили три десятка машин, но поликлиники просят еще транспорт. Многих пациентов осматривают на дому.

Помочь медикам может каждый, задача одна – не заразиться. В помощь маски, социальная дистанция. А вот уберечь от тяжелых последствий вируса пока может лишь вакцина. В стране прядка 50% населения уже прошли полный курс. Сделать укол может любой желающий, особенно врачи рекомендуют его людям с хроническими заболеваниями, пожилым. А еще она снизит риски заражения, а значит, и число пациентов в больницах.

Подписывайтесь на нас в Telegram