В Минске автомобиль сбил на переходе 23-летнюю девушку

Источник материала: ОНТ

Минске автомобиль сбил на переходе 23-летнюю девушку" class="one-news__figure-img">

Авария случилась на Долгиновском тракте в Минске, пострадала молодая девушка. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло в районе восьми утра 11 февраля. Сидевший за рулем «БМВ» 33-летний мужчина ехал по Долгиновскому тракту со стороны МКАД, направляясь к улице Будславской.

По данным ведомства, мужчина, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не уступил дорогу 23-летней девушке и сбил ее. Пострадавшую с травмами госпитализировали.

Проводится проверка сотрудниками ГАИ.





Фото: ГАИ

Подписывайтесь на нас в Telegram