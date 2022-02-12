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В Минске автомобиль сбил на переходе 23-летнюю девушку

12.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске автомобиль сбил на переходе 23-летнюю девушкуМинске автомобиль сбил на переходе 23-летнюю девушку" class="one-news__figure-img">

Авария случилась на Долгиновском тракте в Минске, пострадала молодая девушка. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло в районе восьми утра 11 февраля. Сидевший за рулем «БМВ» 33-летний мужчина ехал по Долгиновскому тракту со стороны МКАД, направляясь к улице Будславской.

По данным ведомства, мужчина, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не уступил дорогу 23-летней девушке и сбил ее. Пострадавшую с травмами госпитализировали.

Проводится проверка сотрудниками ГАИ.


Фото: ГАИ

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Теги: Минск
 
 
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Авария случилась на Долгиновском тракте в Минске, пострадала молодая девушка. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. ДТП произошло в районе восьми утра 11...
 
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