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В Минске автомобиль сбил на переходе 23-летнюю девушку
Источник материала: ОНТМинске автомобиль сбил на переходе 23-летнюю девушку" class="one-news__figure-img">
Авария случилась на Долгиновском тракте в Минске, пострадала молодая девушка. Об этом
ДТП произошло в районе восьми утра 11 февраля. Сидевший за рулем «БМВ» 33-летний мужчина ехал по Долгиновскому тракту со стороны МКАД, направляясь к улице Будславской.
По данным ведомства, мужчина, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не уступил дорогу 23-летней девушке и сбил ее. Пострадавшую с травмами госпитализировали.
Проводится проверка сотрудниками ГАИ.
Фото: ГАИ
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Авария случилась на Долгиновском тракте в Минске, пострадала молодая девушка. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. ДТП произошло в районе восьми утра 11...
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