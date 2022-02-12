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Разъяснительные работы по изменениям в Конституцию и проведению референдума продолжаются

12.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Разъяснительные работы по изменениям в Конституцию и проведению референдума продолжаются

Чуть больше двух недель остается до конституционного референдума, и задач у профильных ведомств с каждым днем прибавляется. Это касается не только подготовки списков или участков для голосования, но и разъяснительной работы. Сегодня практику регионального общения продолжили в Могилеве.


Помимо местной власти, на семинаре присутствовали глава Администрации Президента, председатель Центризбиркома и министр внутренних дел. Иван Кубраков, в частности, отметил – обстановка в стране контролируемая. Что касается избирательных участков – безопасность будет обеспечена как в помещениях, так и на прилегающей территории, а на случай возникновения внештатных ситуаций предусмотрены мобильные группы. Игорь Сергеенко, в свою очередь, акцентировал внимание на важности референдума для белорусов. Дискуссии по проекту Конституции были активными. Сейчас важно больше работать в коллективах, разъясняя положения Закона и необходимость каждому прийти на избирательный участок.

В стране создано 153 территориальных и 5 510 участковых комиссий. В качестве наблюдателей примут участие тысячи человек. Уже аккредитованы 77 международных наблюдателей, около 30 пригласят из стран Европейского союза, которые сами изъявили желание приехать.

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Теги: Могилев
 
 
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Чуть больше двух недель остается до конституционного референдума, и задач у профильных ведомств с каждым днем прибавляется. Это касается не только подготовки...
 
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