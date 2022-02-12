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NASA опубликовало первое изображение с телескопа "Джеймс Уэбб"
Источник материала: БелТА
12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства показало первое изображение, зафксированное телескопом "Джеймс Уэбб", сообщает
Для получения этого изображение, совместили 18 "точек", полученных в результате отражения света сегментами ненастроенного основного зеркала на вспомогательное и детекторы NIRcam.
В течении месяца инженеры настроят составные части зеркала так, чтобы все 18 изображений соединились в одну звезду.-0-
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Для получения этого изображение, совместили 18 "точек", полученных в результате отражения света сегментами ненастроенного основного зеркала на вспомогательное и...
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