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NASA опубликовало первое изображение с телескопа "Джеймс Уэбб"

12.02.2022 06:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства показало первое изображение, зафксированное телескопом "Джеймс Уэбб", сообщает "МИР24".

Для получения этого изображение, совместили 18 "точек", полученных в результате отражения света сегментами ненастроенного основного зеркала на вспомогательное и детекторы NIRcam.

В течении месяца инженеры настроят составные части зеркала так, чтобы все 18 изображений соединились в одну звезду.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Для получения этого изображение, совместили 18 "точек", полученных в результате отражения света сегментами ненастроенного основного зеркала на вспомогательное и...
 
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