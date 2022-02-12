Лучшее позади? Прогноз Всемирного банка для Беларуси и мира на 2022-й

В нынешнем году, в отличие от предыдущего, рекордов не прогнозируют, но ожидают дальнейший рост. По крайней мере, ожидали в начале года.
Всемирный банк традиционно делит экономики так:
наиболее развитые страны и регионы: США, зона евро и Япония;
страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны (СФРС).
В последнюю категорию попадают все прочие государства: и Беларусь, и Россия, и Польша, и даже Китай.
Общий прогноз такой:
мировая экономика вырастет на 4,1% (в 2021 году был рост на 5,5%);
развитые экономики – на 3,8% (в прошлом году было 5%);
СФРС – на 4,6% (в 2021 году было 6,3%).
По цифрам впечатляет ожидаемый и прошлый рост в развивающихся странах. Однако Всемирный банк корректирует прогнозные цифры не столь оптимистичными словами.
Ожидается, что развитые экономики в 2022 году выйдут на уровень, который был до COVID-19, СФРС до конца не восстановятся и останутся в зоне риска в связи с колебаниями цен на сырье, инфляцией и просто недостаточным финансированием (бедностью).
В списке угроз экономике на 2022 год:
снова COVID-19;
неравенство и связанные с этим проблемы (обычно применяют к СФРС, но не к Беларуси);
инфляция (однозначно наша тема);
отсутствие реформ в развивающихся странах (всегда упоминается в том числе и в связи с Беларусью).
Последний доклад Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» опубликован 11 января 2022 года. И основные его тезисы звучат так:
в 2022-23 годах восстановление экономики замедлится, но не остановится;
причиной бурного роста 2021 года был отложенный спрос, неудовлетворенный в 2020 году, а сейчас этот спрос в значительной степени удовлетворен;
поддержка производителей и потребителей снижается, особенно в небогатых странах;
штамм Омикрон показал, что ковидные риски сохраняются, возможны новые карантинные ограничения и сбои в цепочках поставок, что становится проблемой для производства и торговли;
развитые страны полностью восстановят производство к 2023 году, развивающиеся страны будут ниже доковидного уровня в среднем на 4%, где-то – на 7,5% или еще хуже.
Эксперты отдельно отмечают, что COVID-19 принес небогатым экономикам общее снижение доходов. Пропали результаты последних 20 лет борьбы с имущественным неравенством. От инфляции и прочих проблем пострадают беднейшие слои в слабых экономиках.
А что сказано про Беларусь?
Наша страна сейчас не в фокусе внимания экономистов. На сайте Всемирного банка в Беларуси только констатация уже произошедшего. Специалисты напоминают, что падение экономики на 0,9% в 2020 году было невелико, потому что не было локдаунов, как в других странах, но был рост зарплат и субсидируемое кредитование (речь о предприятиях). Однако в целом собираемость налогов и экспорт упали. Благосостояние снизилось, но очень незначительно. Пережить 2021 год нам помогли накопленные резервы и российская поддержка.
В докладе сказано, что 2022-23 годы для Беларуси будут более тяжелыми: в 2022 году наступает время крупных платежей России по прошлым кредитам, а в 2023 году срок погашения еврооблигаций и кредита за атомную станцию.
Зато сравнение показателей разных государств в региональном отчете для Европы и Центральной Азии дает весьма интересные наблюдения.
Страна
Рост ВВП по годам, %
2019
2020
2021
2022 (прогноз)
2023 (прогноз)
Азербайджан
2,5
- 4,3
5
3,1
2,7
Албания
2,1
- 4
7,2
3,8
3,7
Армения
7,6
- 7,4
6,1
4,8
5,4
Беларусь
1,4
(по данным Белстата – 1,2)
- 0,9
1,9
(по данным Белстата – 2,3)
- 2,8
2,3
Болгария
3,7
- 4,2
3,3
3,8
3,6
Босния и Герцеговина
2,8
- 3,2
4
3
3,2
Венгрия
4,6
- 4,7
6,8
5
4,3
Грузия
5
- 6,8
10,5
5,5
5
Казахстан
4,5
- 2,5
3,5
3,7
4,8
Косово
4,8
- 5,3
7,1
4,1
4,4
Кыргызская Республика
4,6
- 8,6
2,3
4,7
4,3
Молдова
3,7
- 7
6,8
3,9
4,4
Польша
4,7
- 2,5
5,1
4,7
3,4
Российская Федерация
2
- 3
4,3
2,4
1,8
Румыния
4,2
- 3,7
6,3
4,3
3,8
Северная Македония
3,9
- 6,1
4
3,7
3,4
Сербия
4,3
- 0,9
6
4,5
4
Таджикистан
7,4
4,5
7
5,5
4,5
Турция
0,9
1,8
9,5
2
3
Узбекистан
5,7
1,7
6,2
5,6
5,8
Украина
3,2
- 4
3,4
3,2
3,5
Хорватия
3,5
- 8,1
9,4
5,4
4,4
Черногория
4,1
- 15,3
10,8
5,6
4,8
В 2019 году ВВП Беларуси, по оценке Всемирного банка, вырос на 1,4%, но это был предпоследний результат из 22 стран, еще хуже была экономика Турции с ростом 0,9%. Затем наступает ковидный 2020 год, многие страны вводят жесткие меры, локдаун, остановка предприятий, торговля сокращается, туризма практически нет. ВВП в большинстве стран падает. В плюсе Таджикистан, Узбекистан и Турция. Особенно, как мы видим, страдает Черногория без туризма. Но Беларусь локдаунов не вводит, поддерживает государственные предприятия и попадает на четвертое место в регионе. Отметим, что тогда для нас прогноз международных экспертов был куда более пессимистичным: белорусской экономике на 2020-й год предрекали падение в 4%.
В 2021 экономика всех государств восстанавливается, особенно бурно растут туристические страны – Черногория, Грузия, Хорватия и Турция.
Если же смотреть на прогноз на 2022 год, то падение – на 2,8% – прогнозируют только нам (прогноз экспертов, сделанный в 2020 году, был более оптимистичным и предполагал рост экономики Беларуси на 1,2%). Уточним, что белорусское правительство прогнозирует экономике 2-процентный рост на этот год.
Наибольший рост обещают все тем же туристическим Хорватии, Черногории, Грузии, а также Узбекистану и Таджикистану. Есть еще прогноз на 2023 год, там Беларусь уже вторая снизу, с ростом 2,3%, худшие показатели Всемирный банк ожидает только от России (рост ВВП 1,8%).