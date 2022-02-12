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Лучшее позади? Прогноз Всемирного банка для Беларуси и мира на 2022-й

12.02.2022 08:13 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Лучшее позади? Прогноз Всемирного банка для Беларуси и мира на 2022-й
Фото: webtvhaber.com

Что в глобальном прогнозе?

В нынешнем году, в отличие от предыдущего, рекордов не прогнозируют, но ожидают дальнейший рост. По крайней мере, ожидали в начале года.

Всемирный банк традиционно делит экономики так:

  • наиболее развитые страны и регионы: США, зона евро и Япония;
  • страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны (СФРС).

В последнюю категорию попадают все прочие государства: и Беларусь, и Россия, и Польша, и даже Китай.

Общий прогноз такой:

  • мировая экономика вырастет на 4,1% (в 2021 году был рост на 5,5%);
  • развитые экономики – на 3,8% (в прошлом году было 5%);
  • СФРС – на 4,6% (в 2021 году было 6,3%).

По цифрам впечатляет ожидаемый и прошлый рост в развивающихся странах. Однако Всемирный банк корректирует прогнозные цифры не столь оптимистичными словами.

Ожидается, что развитые экономики в 2022 году выйдут на уровень, который был до COVID-19, СФРС до конца не восстановятся и останутся в зоне риска в связи с колебаниями цен на сырье, инфляцией и просто недостаточным финансированием (бедностью).

фото: worldbank.org

В списке угроз экономике на 2022 год:

  • снова COVID-19;
  • неравенство и связанные с этим проблемы (обычно применяют к СФРС, но не к Беларуси);
  • инфляция (однозначно наша тема);
  • отсутствие реформ в развивающихся странах (всегда упоминается в том числе и в связи с Беларусью).

Последний доклад Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» опубликован 11 января 2022 года. И основные его тезисы звучат так:

  • в 2022-23 годах восстановление экономики замедлится, но не остановится;
  • причиной бурного роста 2021 года был отложенный спрос, неудовлетворенный в 2020 году, а сейчас этот спрос в значительной степени удовлетворен;
  • поддержка производителей и потребителей снижается, особенно в небогатых странах;
  • штамм Омикрон показал, что ковидные риски сохраняются, возможны новые карантинные ограничения и сбои в цепочках поставок, что становится проблемой для производства и торговли;
  • развитые страны полностью восстановят производство к 2023 году, развивающиеся страны будут ниже доковидного уровня в среднем на 4%, где-то – на 7,5% или еще хуже.

Эксперты отдельно отмечают, что COVID-19 принес небогатым экономикам общее снижение доходов. Пропали результаты последних 20 лет борьбы с имущественным неравенством. От инфляции и прочих проблем пострадают беднейшие слои в слабых экономиках.

А что сказано про Беларусь?

Фото носит иллюстративный характер, источник: AFP/PETRAS MALUKAS

Наша страна сейчас не в фокусе внимания экономистов. На сайте Всемирного банка в Беларуси только констатация уже произошедшего. Специалисты напоминают, что падение экономики на 0,9% в 2020 году было невелико, потому что не было локдаунов, как в других странах, но был рост зарплат и субсидируемое кредитование (речь о предприятиях). Однако в целом собираемость налогов и экспорт упали. Благосостояние снизилось, но очень незначительно. Пережить 2021 год нам помогли накопленные резервы и российская поддержка.

В докладе сказано, что 2022-23 годы для Беларуси будут более тяжелыми: в 2022 году наступает время крупных платежей России по прошлым кредитам, а в 2023 году срок погашения еврооблигаций и кредита за атомную станцию.

Зато сравнение показателей разных государств в региональном отчете для Европы и Центральной Азии дает весьма интересные наблюдения.

Страна

Рост ВВП по годам, %

2019 2020 2021 2022 (прогноз) 2023 (прогноз)
Азербайджан 2,5 - 4,3 5 3,1 2,7
Албания 2,1 - 4 7,2 3,8 3,7
Армения 7,6 - 7,4 6,1 4,8 5,4
Беларусь 1,4 (по данным Белстата – 1,2) - 0,9 1,9 (по данным Белстата – 2,3) - 2,8 2,3
Болгария 3,7 - 4,2 3,3 3,8 3,6
Босния и Герцеговина 2,8 - 3,2 4 3 3,2
Венгрия 4,6 - 4,7 6,8 5 4,3
Грузия 5 - 6,8 10,5 5,5 5
Казахстан 4,5 - 2,5 3,5 3,7 4,8
Косово 4,8 - 5,3 7,1 4,1 4,4
Кыргызская Республика 4,6 - 8,6 2,3 4,7 4,3
Молдова 3,7 - 7 6,8 3,9 4,4
Польша 4,7 - 2,5 5,1 4,7 3,4
Российская Федерация 2 - 3 4,3 2,4 1,8
Румыния 4,2 - 3,7 6,3 4,3 3,8
Северная Македония 3,9 - 6,1 4 3,7 3,4
Сербия 4,3 - 0,9 6 4,5 4
Таджикистан 7,4 4,5 7 5,5 4,5
Турция 0,9 1,8 9,5 2 3
Узбекистан 5,7 1,7 6,2 5,6 5,8
Украина 3,2 - 4 3,4 3,2 3,5
Хорватия 3,5 - 8,1 9,4 5,4 4,4
Черногория 4,1 - 15,3 10,8 5,6 4,8

В 2019 году ВВП Беларуси, по оценке Всемирного банка, вырос на 1,4%, но это был предпоследний результат из 22 стран, еще хуже была экономика Турции с ростом 0,9%. Затем наступает ковидный 2020 год, многие страны вводят жесткие меры, локдаун, остановка предприятий, торговля сокращается, туризма практически нет. ВВП в большинстве стран падает. В плюсе Таджикистан, Узбекистан и Турция. Особенно, как мы видим, страдает Черногория без туризма. Но Беларусь локдаунов не вводит, поддерживает государственные предприятия и попадает на четвертое место в регионе. Отметим, что тогда для нас прогноз международных экспертов был куда более пессимистичным: белорусской экономике на 2020-й год предрекали падение в 4%.

В 2021 экономика всех государств восстанавливается, особенно бурно растут туристические страны – Черногория, Грузия, Хорватия и Турция.

Если же смотреть на прогноз на 2022 год, то падение – на 2,8% – прогнозируют только нам (прогноз экспертов, сделанный в 2020 году, был более оптимистичным и предполагал рост экономики Беларуси на 1,2%). Уточним, что белорусское правительство прогнозирует экономике 2-процентный рост на этот год.

Наибольший рост обещают все тем же туристическим Хорватии, Черногории, Грузии, а также Узбекистану и Таджикистану. Есть еще прогноз на 2023 год, там Беларусь уже вторая снизу, с ростом 2,3%, худшие показатели Всемирный банк ожидает только от России (рост ВВП 1,8%).

 
 
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Прошедший 2021 год, как отмечает Всемирный банк, стал годом мощнейшего роста во всех регионах, такие темпы восстановления экономик наблюдались только после Второй...
 
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