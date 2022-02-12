Дари любимым внимание и HONOR. Три подарка HONOR, которые обрадуют любого

Источник материала: Myfin





Не знаешь что дарить – дари смартфон HONOR 50



Флагманский HONOR 50 в Беларуси появился совсем недавно, но уже успел завоевать доверие тысяч пользователей. Почему? Во-первых, он красивый. Дизайнеры HONOR 50 постарались сделать так, чтобы, один раз увидев, вы раз и навсегда влюбились в уникальную эстетику смартфона. HONOR выделяется необычными вариантами цветового оформления задней панели – перламутровый с голографическими логотипами HONOR и мерцающий кристалл с уникальным блеском в виде снежных кристаллов. Также HONOR 50 представлен в изумрудно-зеленом и полночно-черном цвете – для поклонников классического оформления, но с изюминкой!



Во-вторых, смартфон оснащен изогнутым 6,57-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD и с частотой обновления экрана до 120 Гц. Матрица отображает более 1,07 миллиарда цветов, что соответствует 100% цветовому охвату DCI-P3.

В-третьих, мощный процессор Qualcomm SnapdragonTM 778G обеспечивает высокую производительность как для повседневных задач, так и для требовательных игр.

Флагманский HONOR 50

Кроме того, HONOR 50 может похвастаться ёмким аккумулятором 4300 мАч и функцией быстрой зарядки HONOR SuperCharge мощностью 66 Вт. Если вы забыли поставить смартфон на зарядку перед сном, то утром успеете зарядить его, пока завтракаете, – ведь время зарядки от нуля до 70% составляет всего 20 минут.



Что еще интересного может предложить HONOR 50 своему счастливому обладателю? Одну из самых лучших в этом классе смартфонов камеру. Четыре объектива основной камеры охватывают все возможные сценарии съемки и обеспечивают потрясающее качество фото с высокой четкостью и детализацией даже ночью. Фронтальная камера тоже не отстает – она 32-мегапиксельная с углом обзора 90°, что позволяет делать идеальные селфи и видео, захватывая больше пространства в кадре.

А если вдруг ваш любимый человек любит делиться жизненными моментами в соцсетях, то HONOR 50 – идеальный компаньон. Судите сами: только в этом смартфоне HONOR есть шесть режимов видеосъемки и функция «Мультивидео» для одновременной трансляции с основной и фронтальной камер в высоком качестве. Для экспериментов есть также бьюти-режим, разбивка видео на кадры и предустановленные шаблоны сторис для видео. Такой готовый набор полезностей для блогера.

HONOR 50 – идеальный компаньон

Цены и доступность

Смартфон HONOR 50 можно купить со скидкой 200 рублей с 11 февраля по 13 марта у официальных партнеров: операторов связи МТС и A1, в сетях магазинов «5 Элемент» и «Электросила», салонах связи «На Связи», «Алло» и интернет-гипермаркете 21vek.by.

Цена на HONOR 50 в версии 8 ГБ + 128 ГБ стартует от 1 199 рублей. Данная версия доступна в двух цветах: перламутровый лого и изумрудно-зеленый. Версию с увеличенным до 256 ГБ объемом встроенной памяти можно будет купить по цене от 1 399 рублей в двух цветовых решениях – полночный черный и мерцающий кристалл.

HONOR 50 Lite – вариант для тех, кто хочет подарить что-то очень красивое, но не очень дорогое

HONOR 50 Lite – смартфон среднего ценового сегмента, но с отличными характеристиками: тонкий, легкий, с большим 6,67-дюймовым FullView-экраном с узкими рамками 1,05 мм, со встроенной функцией защиты зрения и классной квадрокамерой. Последнее означает, что блок камеры включает четыре объектива: основной на 64 Мп прекрасно справляется с большинством сценариев, широкоугольный 8 Мп с углом обзора 106° и диафрагмой f/2.4 дает возможность фотографировать пейзажи и архитектуру, макрообъектив на 2 Мп пригодится, чтобы запечатлеть мельчайшие детали, а объектив с эффектом боке обеспечит художественный размытый фон в портретном режиме.

HONOR 50 Lite с батареей 4300 мАч и технологией быстрой зарядки HONOR SuperCharge 66 Вт позволит своему владельцу редко задумываться о подзарядке, а в случае необходимости легко пополнить заряд до 55% всего за 15 минут.

У вас много совместных фото и видео? Все они могут храниться на смартфоне, ведь HONOR 50 Lite с 128 Гб памяти позволит хранить более 11 000 песен, 28 000 фотографий и 440+ HD-видео.

HONOR 50 Lite с выгодой около 100 рублей можно купить в двух цветах – насыщенный синий и полночный черный. Всего от 699 руб. во всех магазинах партнеров: фирменных салонах МТС и A1, сети магазинов «5 Элемент» и «Электросила», салонах связи «На Связи», «Алло», интернет-гипермаркете 21vek.by.

Что важно – смартфоны HONOR поставляются с предустановленными сервисами Google и фирменной оболочкой Magic UI 4.2. Вам не нужно будет искать аналоги популярных предложений, ведь всё, что нужно, уже «на борту».

HONOR Band 6 — на здоровье!

Как проявить заботу о любимом человеке и при этом не лишиться последних сбережений? Подарить HONOR Band 6 – браслет, который идеально подходит не только для любителей спорта, но и вообще для всех, кто заботится о здоровье. Этот фитнес-трекер позволит лучше контролировать показатели здоровья благодаря множеству полезных функций. К примеру, HONOR Band 6 умеет определять уровень кислорода в крови (SpO2), что играет важную роль для контроля респираторных заболеваний или при занятиях альпинизмом.

Для любителей фитнеса браслет предложит богатый выбор различных режимов занятий с персональными рекомендациями. HONOR Band 6 обладает защитой от попадания влаги вплоть до погружений на глубину до 50 метров и идеально подходит для пловцов благодаря своей способности отслеживать активность тренировки по плаванию.

Это устройство также будет полезно для всех, кто следит за пульсом. Благодаря оптическому датчику и специальному алгоритму анализа с помощью искусственного интеллекта HONOR Band 6 поддерживает непрерывный мониторинг сердечного ритма в режиме реального времени и предупреждает в случае обнаружения аномального сердечного ритма.

HONOR Band 6

Хороший ночной сон не менее важен, чем трекинг здоровья и физической формы в течение дня. HONOR Band 6 оснащен набором функций для отслеживания сна, которые регистрируют данные о ежедневном сне пользователей, в том числе фазы глубокого, легкого и быстрого сна, время бодрствования. HONOR Band 6 предоставляет персонализированные оценки качества сна и предложения для его улучшения.

При невысокой стоимости устройство сделано из качественных гипоаллергенных материалов и продумано до мелочей. Большой яркий AMOLED-экран 1,47 дюйма с разрешением 194x368 обеспечит четкое изображение – наконец-то фитнес-браслет без мелкого нечитаемого текста! Ёмкая батарея устройства позволяет работать до 14 дней без подзарядки – целых две недели можно не думать о зарядке.

Каждый сможет найти оформление циферблата по своему вкусу – HONOR Band 6 имеет большую библиотеку циферблатов. Да и цвет браслета тоже можно подобрать под свой уникальный стиль. В Беларуси он доступен в трех цветах: черный метеорит, песчаный серый и коралловый розовый.

Цены и доступность

HONOR Band 6 по суперцене 129 рублей можно купить в трех цветах – песочный серый, коралловый розовый и черный метеорит – во всех магазинах партнеров: фирменных салонах МТС и A1, сети магазинов «5 Элемент» и «Электросила», салонах связи «На Связи», «Алло», интернет-гипермаркете 21vek.by.

Подарок для самых любимых – ноутбук HONOR



Выбрать ноутбук – задача не из легких, особенно если выбрать нужно не для себя, а для своего близкого. Итак, для идеального выбора вам нужно знать три вещи: для каких задач нужен ноутбук (офисный вариант, для работы с изображениями, для просмотра видео или для игр), как часто его нужно будет носить с собой, где находится ближайший салон одного из наших партнеров. Последний пункт обязателен – ведь у каждого официального партнера HONOR прямо сейчас есть специальное предложение на ноутбук бренда HONOR*. С выбором вам поможет специалист HONOR, он же сориентирует по стоимости. Ознакомиться со специальными предложениями можно и на сайтах партнеров.



Что бы вы ни выбрали в качестве подарка, главное – внимание и забота, которыми вы окружаете любимых всегда, не только в особенный день!

*Подробные условия акции уточняйте в местах продаж.

*партнерский материал