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«Союзная решимость»: продолжается активная фаза белорусско-российского учения

12.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Союзная решимость»: продолжается активная фаза белорусско-российского учения

Беларусь и Россия продолжают совместное учение «Союзная решимость», идет ее активная фаза.

Сегодня на полигоне Гожский – бой в районе засадных действий с разведкой противника.

Затем оборона при поддержке авиации и артиллерии, контратака. Также отработают выход из боя и отход на рубежи обороны.

Напомним, «Союзная решимость» пройдет до 20 февраля на пяти полигонах, задействованы также аэродромы. Военным предстоит не только отбить атаку условного противника, но еще научиться противостоять диверсантам и террористам.

Фото «Ваяр»

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Беларусь и Россия продолжают совместное учение «Союзная решимость», идет ее активная фаза. Сегодня на полигоне Гожский – бой в районе засадных действий с...
 
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