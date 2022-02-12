«Союзная решимость»: продолжается активная фаза белорусско-российского учения

Источник материала: ОНТ

Беларусь и Россия продолжают совместное учение «Союзная решимость», идет ее активная фаза.

Сегодня на полигоне Гожский – бой в районе засадных действий с разведкой противника.

Затем оборона при поддержке авиации и артиллерии, контратака. Также отработают выход из боя и отход на рубежи обороны.

Напомним, «Союзная решимость» пройдет до 20 февраля на пяти полигонах, задействованы также аэродромы. Военным предстоит не только отбить атаку условного противника, но еще научиться противостоять диверсантам и террористам.

Фото « Ваяр »

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