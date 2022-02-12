|
«Союзная решимость»: продолжается активная фаза белорусско-российского учения
Источник материала: ОНТ
Беларусь и Россия продолжают совместное учение «Союзная решимость», идет ее активная фаза.
Сегодня на полигоне Гожский – бой в районе засадных действий с разведкой противника.
Затем оборона при поддержке авиации и артиллерии, контратака. Также отработают выход из боя и отход на рубежи обороны.
Напомним, «Союзная решимость» пройдет до 20 февраля на пяти полигонах, задействованы также аэродромы. Военным предстоит не только отбить атаку условного противника, но еще научиться противостоять диверсантам и террористам.
Фото «
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Россия продолжают совместное учение «Союзная решимость», идет ее активная фаза. Сегодня на полигоне Гожский – бой в районе засадных действий с...
|
Архив (Разное)