Еще тысяча американских военнослужащих прибыла в Румынию

Источник материала: ОНТ

Ситуация вокруг Украины пока по пути деэскалации не идет. Тысяча американских военнослужащих прибывают в Румынию согласно миссии НАТО по укреплению восточных рубежей.



Всего в Румынии будет почти 2 тысячи американских солдат. Примерно столько же неделю назад прибыло в Польшу. Вооружают и саму Украину. Только накануне в рамках военной помощи самолет доставил 90 тонн боеприпасов. Вашингтон продолжает нагнетать обстановку. Джо Байден заявил, что американцы должны немедленно покинуть территорию Украины из-за мифической угрозы России. С аналогичным призывом к своим гражданам обратился МИД Японии, а также Израиля.

Подписывайтесь на нас в Telegram