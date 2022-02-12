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Еще тысяча американских военнослужащих прибыла в Румынию

12.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Еще тысяча американских военнослужащих прибыла в Румынию

Ситуация вокруг Украины пока по пути деэскалации не идет. Тысяча американских военнослужащих прибывают в Румынию согласно миссии НАТО по укреплению восточных рубежей.

Всего в Румынии будет почти 2 тысячи американских солдат. Примерно столько же неделю назад прибыло в Польшу. Вооружают и саму Украину. Только накануне в рамках военной помощи самолет доставил 90 тонн боеприпасов. Вашингтон продолжает нагнетать обстановку. Джо Байден заявил, что американцы должны немедленно покинуть территорию Украины из-за мифической угрозы России. С аналогичным призывом к своим гражданам обратился МИД Японии, а также Израиля.

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Ситуация вокруг Украины пока по пути деэскалации не идет. Тысяча американских военнослужащих прибывают в Румынию согласно миссии НАТО по укреплению восточных...
 
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