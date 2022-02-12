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Еще тысяча американских военнослужащих прибыла в Румынию
Источник материала: ОНТ
Ситуация вокруг Украины пока по пути деэскалации не идет. Тысяча американских военнослужащих прибывают в Румынию согласно миссии НАТО по укреплению восточных рубежей.
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Ситуация вокруг Украины пока по пути деэскалации не идет. Тысяча американских военнослужащих прибывают в Румынию согласно миссии НАТО по укреплению восточных...
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