Патриотический конгресс пройдет в Минске

Источник материала: ОНТ

В противовес деструктивной деятельности крупнейший патриотический конгресс проведут сегодня политические силы страны.

В Минск прибудут более тысячи человек. Это представители политических партий, общественных организаций, гражданской общественности ближнего и дальнего зарубежья, дипломаты. Цель – поддержать эволюционный, конституционный путь развития страны, обсудить поправки в Конституцию, вынесенные на референдум.

Подписывайтесь на нас в Telegram