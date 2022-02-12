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Патриотический конгресс пройдет в Минске

12.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Патриотический конгресс пройдет в Минске

В противовес деструктивной деятельности крупнейший патриотический конгресс проведут сегодня политические силы страны. 

В Минск прибудут более тысячи человек. Это представители политических партий, общественных организаций, гражданской общественности ближнего и дальнего зарубежья, дипломаты. Цель – поддержать эволюционный, конституционный путь развития страны, обсудить поправки в Конституцию, вынесенные на референдум.

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Теги: Минск
 
 
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В противовес деструктивной деятельности крупнейший патриотический конгресс проведут сегодня политические силы страны.  В Минск прибудут более тысячи человек....
 
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