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В Генпрокуратуре создана рабочая группа по надзору за исполнением законодательства при подготовке и проведении референдума
Источник материала: ОНТ
Для предупреждения нарушений во время подготовки и проведения важного политического события! Рабочая группа по надзору за исполнением законодательства при подготовке и проведении референдума создана в Генпрокуратуре.
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В Генпрокуратуре создана рабочая группа по надзору за исполнением законодательства при подготовке и проведении референдума
Для предупреждения нарушений во время подготовки и проведения важного политического события! Рабочая группа по надзору за исполнением законодательства при...
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