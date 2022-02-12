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В Генпрокуратуре создана рабочая группа по надзору за исполнением законодательства при подготовке и проведении референдума

12.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Генпрокуратуре создана рабочая группа по надзору за исполнением законодательства при подготовке и проведении референдума

Для предупреждения нарушений во время подготовки и проведения важного политического события! Рабочая группа по надзору за исполнением законодательства при подготовке и проведении референдума создана в Генпрокуратуре.

Аналогичные группы появились в областных центрах и прокуратуре Минска. Их задача – предупредить деструктивную активность политизированных сил, не допустить зарождения в стране очагов нестабильности. Для этого прокурорские работники уже сейчас регулярно выезжают в трудовые и учебные коллективы, где проводят профилактические беседы и разъясняют законодательные нормы. Но предупреждения услышали не все. По фактам воспрепятствования праву на участие в референдуме возбуждено уже 5 уголовных дел. За такие действия грозит до 5 лет лишения свободы.

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Теги: Минск
 
 
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Для предупреждения нарушений во время подготовки и проведения важного политического события! Рабочая группа по надзору за исполнением законодательства при...
 
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