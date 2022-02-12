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Завершено расследование смертельного ДТП в Осиповичском районе: водитель уснул за рулем

12.02.2022 10:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Могилевской области закончило расследовать смертельное ДТП вблизи деревни Ясень Осиповичского района, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Днем 7 октября 43-летний минчанин двигался на грузовом спецфургоне-рефрижераторе Scania по автодороге Минск - Гомель. Он выехал на обочину и сбил двух мужчин. Они ремонтировали микроавтобус Fiat, обозначенный аварийной световой сигнализацией: 37-летний водитель микроавтобуса и его 33-летний пассажир остановились заменить колесо. Мужчины от травм скончались на месте.

При допросе обвиняемый рассказал, что уснул во время движения, потому не контролировал дорожную обстановку.

Ранее мужчина не судим, однако 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Действия 43-летнего минчанина квалифицированы по ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Могилевской области закончило расследовать смертельное ДТП вблизи деревни...
 
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