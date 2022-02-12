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В Минском районе легковушка врезалась в разделительное ограждение: потребовалась помощь спасателей

12.02.2022 10:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе легковой автомобиль врезался в разделительное ограждение, потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС.

12 февраля в 7.09 спасателям поступили сведения о дорожно-транспортном происшествии вблизи деревни Королев Стан. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего.

Прибывшим подразделениям МЧС стало известно, что водитель легкового автомобиля Toyota Corolla столкнулся с разделительным ограждением. Достать его через пассажирскую дверь не было возможности, так как нога была зажата водительской дверью. Медики наложили мужчине воротник Шанца. Спасатели с помощью гидравлического инструмента срезали водительскую дверь и достали мужчину.

Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи. Его доставили в учреждение здравоохранения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 февраля в 7.09 спасателям поступили сведения о дорожно-транспортном происшествии вблизи деревни Королев Стан. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего.
 
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