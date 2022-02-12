Кем поработать в универмаге, кто живет в лесу и говорит с оленями? Смотрите в новой серии проекта «Особенности национальной работы»

Источник материала: ОНТ

Вы задумывались когда-нибудь, какая из всего разнообразия профессий и работ в Беларуси самая сложная? А вот ведущий телеканала ОНТ Дмитрий Терехов и обладательница приза зрительских симпатий на конкурсе «Мисс Беларусь» Анастасия Мачульская решили это выяснить и на себе испытать все «Особенности национальной работы».

В новом выпуске проекта Дмитрий решил узнать о другой стороне больших магазинов и проследить увлекательный путь товара от приемки на складе до прилавка. А Анастасия оказалась в настоящем сказочном лесу, но не мифическом, с эльфами и гномами, а в белорусском Поозерье – национальном парке «Нарочанский».





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