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Кем поработать в универмаге, кто живет в лесу и говорит с оленями? Смотрите в новой серии проекта «Особенности национальной работы»
Источник материала: ОНТ
Вы задумывались когда-нибудь, какая из всего разнообразия профессий и работ в Беларуси самая сложная? А вот ведущий телеканала ОНТ Дмитрий Терехов и обладательница приза зрительских симпатий на конкурсе «Мисс Беларусь» Анастасия Мачульская решили это выяснить и на себе испытать все «Особенности национальной работы».
В новом выпуске проекта Дмитрий решил узнать о другой стороне больших магазинов и проследить увлекательный путь товара от приемки на складе до прилавка. А Анастасия оказалась в настоящем сказочном лесу, но не мифическом, с эльфами и гномами, а в белорусском Поозерье – национальном парке «Нарочанский».
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Кем поработать в универмаге, кто живет в лесу и говорит с оленями? Смотрите в новой серии проекта «Особенности национальной работы»
Вы задумывались когда-нибудь, какая из всего разнообразия профессий и работ в Беларуси самая сложная? А вот ведущий телеканала ОНТ Дмитрий Терехов и...
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