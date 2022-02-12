На старт в спринтерской гонке Олимпиады сегодня выйдут четыре биатлониста

Источник материала: ОНТ

Сегодня продолжаем следить за событиями в олимпийском Пекине! На старт в спринтерской гонке выйдут наши биатлонисты – Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов и Максим Воробей. Именно Антон Смольский принес пока единственную награду в копилку Беларуси. Мы продолжаем поддерживать наших и верим в победу.

Накануне спринт провели женщины. В училище олимпийского резерва в Новополоцке на время гонки даже отложили все занятия. Аншлаг был в кабинетах, где шла трансляция соревнований. За национальную сборную по биатлону выступают сразу две воспитанницы Новополоцкой школы: Анна Сола и Ирина Лещенко. Досадные промахи и не оптимальная скорость не позволили подняться на пьедестал, но начинающие спортсмены уверены: успех придет, надо только верить в команду.

В Новополоцком училище олимпийского резерва сейчас воспитываются 42 юных биатлониста, и в каждой команде, от молодежной до национальной, есть представители севера Беларуси. Сейчас взоры всех болельщиков и спортсменов – на главные старты четырехлетия. Впереди у женской сборной еще три гонки. Но сегодня они отдыхают, мы болеем за наших биатлонистов-мужчин, конькобежную сборную, там командные и личные старты.

Фото: БЕЛТА (архив)

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