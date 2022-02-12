День открытых дверей прошел в Могилевском институте МВД

Источник материала: ОНТ

Как учатся и живут будущие милиционеры. Более 250 школьников со всех уголков страны побывали на экскурсии в Могилевском институте МВД.

Интерактивный тир, казармы, полоса препятствий. В учебном заведении прошел день открытых дверей. Школьники пообщались с курсантами и преподавателями, а также получили ответы на вопросы о поступлении, освоили практические навыки. Сборка и разборка оружия, стрельба по мишеням, примерка обмундирования и спецсредств. Ребятам рассказали о внутреннем распорядке и специальностях.

Вступительная кампания в ВУЗ уже в самом разгаре. Прием документов продлится до середины апреля. Затем последует отбор по результатам централизованного тестирования. Ежегодно институт принимает на учебу 170 курсантов.

Фото: БЕЛТА

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